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Kocaeli’deki yabancıların ailesi; KO-MEK

GÜNDEM 02.03.2024, 10:32
Kocaeli’deki yabancıların ailesi; KO-MEK

KO-MEK ile Türkçe öğrenen yabancı kursiyerler birlikte aile olmanın sevincini eşleri ve çocuklarıyla birlikte kurslarda eğitim alarak yaşıyor.KOCAELİ (İGFA) - Artık her bir kursiyeriyle aile gibi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) eğitim almak hem keyifli hem de ücretsiz. Farklı kültürler ve farklı dillerden çok sayıda kursiyeri bünyesinde bulunduran KO-MEK çeşitli sebeplerden dolayı Kocaeli’ne yerleşen yabancı kursiyerlerin de ücretsiz Türkçe öğrenmelerini sağlıyor. 18 kişinin eğitim aldığı ve anne ile oğulun yanı sıra eşlerin de birlikte katıldığı Mimar Sinan KO-MEK kurs merkezinde verilen yabancılar için Türkçe eğitim kursu bu birlikteliğin yaşandığı merkezlerden sadece biri.

GÜNLÜK HAYATTA DAHA RAHATLAR

Oldukça keyifli ve aile ortamı içerisinde geçen eğitimlerde yabancılar için açılan Türkçe eğitim kurslarına katılan kursiyerler, Türkçe A1-A2 ve B1 seviyesi kurslarla kendilerini geliştirerek, günlük hayatta kendilerini ifade edebilme ve sosyal hayata daha kolay uyum sağlayabilme olanağına kavuşuyor. Birçok renkli kültüre ev sahipliği yapan KO-MEK’in yabancılar için Türkçe eğitimi branşında kısa sürede 4 bin 549 kişiye eğitim verildi.

KOLAY ÖĞRENMENİN YOLU KO-MEK

Ukrayna, Rusya, Almanya, Güney Kore, Mısır ve Suriye’den çeşitli sebeplerden dolayı gelerek artık ilimizde yaşayan yabancı kursiyerler Türkçe öğrenmek için KO-MEK kurslarını tercih ediyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz verilen eğitimlere katılan yabancı kursiyerler burada hem farklı kültürlerden kişilerle tanışıyor hem de kolay şekilde Türkçe öğrenmenin keyfini yaşıyor.

KARI-KOCA KO-MEK’TE TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

İzmit’te yaşayan Emine Enverova ile eşi Erdem Bey, Türkçe öğrenmenin KO-MEK sayesinde uzun bir süreç almadığını ve çok kolay olduğunu ifade ediyor. Akrabalarının tavsiyesiyle günlük hayatta daha iyi uyum sağlayabilmek için KO-MEK kurslarına katılan çift, KO-MEK’te eğitimleri ve aile ortamını çok sevdiklerini vurguluyor. Erdem Enverova, “Kırım’dan geldik, burada imkânlar çok güzel her şey ücretsiz ve bizim için. Daha önce Türkçe bilmiyordum ama kısa sürede ve rahatça öğrenme fırsatı buldum. Burada kalacağımız için Türkçe öğreniyoruz, eşimle birlikte aynı kursa geldiğimiz için çok mutluyuz. KO-MEK’e bize bu imkânı verdikleri için çok teşekkür ederim” dedi.

KANADA’DAN GELDİ, KO-MEK’TE TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Kanada’dan ilimize taşınan anne-oğul Marah Abdulmale Al Hamadan ve Maatz Monib Khasrow, KO-MEK’te Türkçe öğreniyor. Online olarak İngilizce öğretmenliği yaptığını ifade eden oğul Maatz, “Burada arkadaşlarım sayesinde KO-MEK’i tanıdım. Online kayıt yaptırdıktan sonra hemen kurslara başladım. Burada bir aile ortamı var, her şey çok iyi ve ücretsiz şekilde eğitim alıyoruz. Evde annemle ve kız kardeşimle pratik yaparak daha çabuk öğrenebiliyorum. Kocaeli’de birçok yeri gezdim, Sekapark ve Ormanya çok güzel’’ diyerek KO-MEK’e teşekkür etti.

KO-MEK BİR TIK YAKININIZDA

44 kurs merkezinde 380 farklı branşta eğitimlerine devam eden KO-MEK’te yabancılar için Türkçe eğitimi branşında halen 364 kursiyer aktif olarak eğitime devam ediyor. Kurslara online kayıtlar da devam ediyor. Siz de bir çok farklı branşta eğitim veren KO-MEK’te eğitim almak istiyorsanız www.komek.org adresinden istediğiniz branşlara online başvuruda bulunabilirsiniz.

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