Kocaeli’de sebze ve meyveler topraksız tarımla yetiştiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca’da Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası’nın tanıtımını yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen, Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen, “Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası’nın tanıtımı yapıldı.

Darıca’daki törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkan Vekili İsmail Ramazanoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Ziraat Odası Başkanları, tarım kooperatiflerinin yöneticileri ve çiftçiler katıldı. Yeni sistemle yetiştirilen domateslerin ilk hasadı, Başkan Tahir Büyükakın ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

YÜKSEK VERİM, KALİTELİ ÜRÜN

Büyükşehir Belediyesi’nce, Darıca ilçesinde kaymakamlığa ait alanda kurulan 1000 metrekarelik Ar-Ge serasında, topraksız tarımda gelir seviyesini artırıcı alternatif ürün projeleri uygulanıyor. Topraksız tarımda üretim, modern seralarda yıl boyunca yapılabildiği için yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğinde, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce yürütülen projede başta domates olmak üzere farklı ürünlerin gelişimi, dikimden hasat aşamasına kadar takip ediliyor. Topraksız tarımda üreticilerin gelir seviyesini artırıcı alternatif ürünleri belirlemeye yönelik projenin aşamaları çiftçilerle paylaşılıyor.

“YERLİ UYGULAMA İLE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK”

Toprak yerine mineralli taşlar ve volkanik cürufun kullanıldığı yenilikçi sistemde organomineral besin eriyiği defalarca kullanılarak, atık oluşumu engelleniyor. Ayrıca, seranın çelik konstrüksiyon üzerinden yağmur suyu hasadı yapılarak, su tasarrufu da sağlanıyor. Yerli ve milli ekipmanlar kullanılarak daha az maliyetle yetiştirilen katma değeri yüksek alternatif ürünler, çiftçilerin gelir düzeyini artıracak. Aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltacak. Antalya başta olmak üzere uzak kentlerden Kocaeli’ne gelen ve nakliye maliyetleri nedeniyle pahalıya satılan ürünler, Kocaeli’de yetiştirilerek vatandaşlara hem ucuza satılacak hem de önemli bir pazar payına sahip olan İstanbul’un ihtiyacı da karşılanmış olacak. Ar-Ge serasında yetiştirilen sebze ve meyveler ile gelirleri, Darıca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

“TARIMA DESTEK VERDİK”

Başkan Büyükakın burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarımsal kalkınma politikalarına Kocaeli’den çok güçlü destek sunduklarını ve şehrin kırsaldaki verimli topraklarını karış karış işlediklerini söyledi.

Çiftçilere mazottan gübreye, tohumdan seraya çok sayıda destek verdiklerini aktaran Büyükakın, “Burada yeni bir tarım projesi hayata geçiriyoruz. Projenin bir ayağında Gebze Teknik Üniversitemiz, diğer tarafında Darıca Kaymakamlığımız ve Darıca Belediyemiz var. Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa yenilikçi araştırma geliştirme çalışmalarının özel bir örneğini uyguluyoruz” dedi.

“PROJEMİZ TAMAMEN YERLİ”

Topraksız tarımda genelde kokopit denilen Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen ürünün kullanıldığına vurgu yapan Başkan Büyükakın, Yeni Nesil Teknolojik Sistem Organomineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası’nda ise iç Anadolu bölgesinden getirdikleri volkanik cüruf kullanıldığını belirtti. Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti; “Kokopitin yerine cüruf kullanmamız bu proje yenilikçi tarafının en önemli özelliklerinden biridir. Yani projenin tamamının yerli olması. Aslında kokopit kullanıldığında tamamen dışa bağımlı olurken, AR-Ge pilot projemizde tamamen yerli, İç Anadolu bölgemizden aldığımız cürufu kullanıyoruz. Bu konuda akademik ölçme ve değerlendirmeler yapılıyor. İlk değerlendirmeleri sizle paylaşayım. Hindistan cevizi kabuğunu iki yılda, en fazla üç yılda bir değiştirmeniz gerekiyor. Dışa bağımlılık çok yoğunken, biz cürufla bir seferde ilk yatırımda on yıla kadar gidebiliyoruz.”

“ÜRETİM MALİYETİ ÇOK AZ, KAZANÇ DAHA ÇOK”

Yeni nesil serada üretim maliyetlerinin çok düşük, gelirin ise çok yüksek olduğuna dikkati çeken Başkan Büyükakın, “Bir dönümlük alanda kurulan Ar-Ge serasında, kokopit kullanıldığında 180.000 TL’lik yatırım yapmanız gerekiyor. Cüruf kullandığınız da ise 15.000 TL harcamanız gerekiyor. Neredeyse onda biri civarında. Çok ciddi bir maliyet avantajı elde ediyoruz. İkincisi buranın özelliklerinden bir tanesi de geri dönüşümü uygun bir tesis olması. Geleneksel seralarla kıyasladığımızda, burada su kullanımında yüzde 90’a, gübre kullanımında yüzde 80’e varan avantaj söz konusu. Yani bu sera daha ucuza kuruluyor, sürdürülebilirliği daha kolay. Geleneksel serada 560.000 TL gelir elde edilirken, yeni nesil serada 1.350.000 TL civarında gelir elde edilme imkanı var. Geleneksel sistemde 45-50 ton ürün elde edilirken, bu sistemle yaptığımız üretimlerde 55-60 ton civarında verim elde ediliyor. Bu serada 50-55 ton ürün alınacak” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Büyükakın ayrıca, Ar-Ge serasında bitkinin ihtiyacı olmayan suyun depoda toplandıktan sonra tekrar sisteme geri döndüğünü ve böylece su israfının önlendiğini dile getirdi.

“PROJE, ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN YENİ BİR ÇIĞIR AÇACAK”

“Yeni nesil topraksız tarım uygulaması, ithal ürünlere bağımlılığımızı azaltan tamamen yerli bir projedir” diyen Büyükakın, “Bu sistemde, toprak analizinden, ürünün o toprakta sağlıklı yetişip yetişmeyeceği gibi zorunluluklarından da sizi kurtarmış oluyor. Verimli olmayan topraklarda yetişmeyen ürünler, bu sıralarda iklimlendirme ayarlama yaptıktan sonra çok kolay yetişiyor. Ürünlerin insana zarar verip vermediğini konusu da ayrıca test edilecek. Gebze Teknik Üniversitesi’nde ilgili hocalarımız bu konuda çalışmalarını yürütüyor. Farklı departmanlarda ürünlerin analizleri yapılacak. Aslında her yönüyle bilimsel bir aklın rehberliğinde yürütülen bu Ar-Ge projesi, çiftçilerimiz için yeni bir çığır açacak. ifadelerini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yeni tip seraların yapılması konusunda ciddi destekler verdiklerini aktaran Büyükakın, dikey tarımın desteklenmesi konusunda da bu Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte, bilimsel rehberliğinde yürüttüklerini belirtti. Seradan elde edilecek ürün ve gelirlerin, Darıca Kaymakamlığı’ndan sosyal yardım alan ailelere verileceğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu aynı zamanda bir sosyal yardım projesidir. Bu proje birlikte çalışmanın çok güzel bir örneğidir.” dedi.