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Kocaeli’de mısır tohumları toprakla buluşuyor

GÜNDEM 29.05.2024, 16:54
Kocaeli’de mısır tohumları toprakla buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere verdiği yüzde 50 hibeli mazot, mısır tohumu ve gübre desteği sayesinde Kocaeli’de atıl vaziyetteki tarlalara mısır ekimi yapılıyorKOCAELİ (İGFA) -  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi ”kapsamında çiftçilere mısır tohumu ve katı organomineral taban gübresi desteği sağladı.

Yüzde 50 hibeli destek doğrultusunda traktörlerine mazot doldurarak tarlalarının yolunu tutan üreticiler, mısır tohumlarını ekmeye başladı.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ BÜYÜKŞEHİR’LE GÜLÜYOR

Çiftçi dostu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mazot, gübre, tohum, meyve fidanı, doğal salma yumurta tavukçuluğu, modern sera desteği başta olmak üzere hayata geçirdiği onlarca can suyu projeyle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli’de; Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı yüzde 50 hibeli mazot, mısır tohumu ve organomineral katı taban gübresi desteğinden yararlanan çiftçiler, traktörleriyle tarlalarının yolunu tutarak, mısır tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

40 BİN DEKAR MISIR TARLASI DESTEKLENDİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında, talep üzerine bu yıl yaklaşık 1.800 çiftçiye yüzde 50 hibeli 23 bin paket katı organomineral taban gübresi ile 2.200 paket dane mısır ve 3.000 paket silajlık mısır tohumu verildi. Daha önce verilen mazot desteğiyle birlikte Kocaeli genelinde atıl durumdaki yaklaşık 40 bin dekar mısır tarlası desteklenmiş oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal desteklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren üreticiler, zor günlerinde her zaman yanlarında olan Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

ÇİFTÇİLER DESTEKLERDEN MEMNUN

Kandıra Esentepe Mahalle Muhtarı Nuri Er, Büyükşehir’in sunduğu desteklerden memnuniyetini dile getirerek, “Çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum. Mısır, buğday ekiyoruz. Mazot, gübre ve tohum başta olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bütün desteklerinden yararlandık. Destekler çok güzel, çiftçiler olarak memnunuz. Üretim yapmak için ihtiyacımız vardı. Daha çok ekmek için daha çok destek gerekiyor. Daha önce çiftçiler arazilerin tamamını ekemiyordu bu desteklerle birlikte artık boş ve atıl tarla kalmadı. Bu sayede üretim de arttı. Şimdi Büyükşehir’in verdiği mısır tohumu ve gübre desteğiyle ekime başladık. Haziranın ortalarında hasada başlayacağız. İnşallah bu sezon bereketli geçer. Tohumlar kaliteli. Geçen sene ektim, dönümünde bir ton aldım, bereketli geçti. Büyükakın gerçekten çiftçi dostu bir belediye başkanımız. Çiftçiler ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

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