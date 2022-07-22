Kocaeli’de melisa hasadı başladı

Kocaeli Büyükşehir’in TABİP Projesi kapsamında, il genelinde yetiştirilen melisa (oğul otu) bitkisinin ilk hasadına Karamürsel ilçesinde başlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 2 yıl önce hayata geçirilen, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) kapsamında, il genelinde ilk etapta 57 dekar alana dikilen melisaların (oğul otu) ilk hasadına başlandı.

Turizm, sanayi, eğitim, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesi çiftçilere yönelik hayata geçirdiği destekleme projeleri üreticilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın büyük önem verdiği, Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan TABİP ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu, stevia (şeker otu) yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de hedefleniyor.

4 MİLYON BİTKİ TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen ve ilk etapta yaklaşık 100 çiftçinin yararlandığı sözleşmeli tarım modeli ile gerçekleştirilen proje doğrultusunda, Kocaeli genelinde Kandıra, İzmit, Kartepe, Karamürsel, Derince ve Körfez ilçelerinde 1006 dekar alana biberiye, 77 dekar alana tıbbi nane ve 57 dekar alana melisa olmak üzere toplam 1140 dekar alanda yaklaşık 4 milyon tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşturuldu.

MELİSALARIN İLK HASADI KARAMÜRSEL’DE YAPILDI

Melisanın ilk hasadı Karamürsel ilçesi İnebeyli Mahallesi’nde, projeden yararlanan ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Hasan Akgün’ün sahibi olduğu 15 dekarlık tarlada yapıldı. Yaklaşık 42 bin 500 melisanın hasadı Büyükşehir Belediyesince, tasarımı ve üretimi tamamen milli ve yerli imkanlarla yaptırılan römork yüklemeli aromatik bitki hasat makinasıyla yapıldı. İlk kez Kocaeli’de kullanılan makina sayesinde hasat, bitkilere zarar vermeden, seri olarak gerçekleştirildi.

Hasada Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, muhtar Akgün, tarım şube personeli ve çiftçiler katıldı. Balaban, İnebeyli Mahallesi sakinlerine Başkan Büyükakın’ın selamını ve hasadın hayırlı ve bereketli olması temennisini iletti.