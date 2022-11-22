Kocaeli’de ekilmedik toprak kalmayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tamamı hibe akaryakıt desteği kapsamında kartlarını teslim alan ve traktörlerinin depolarını mazotla dolduran üreticiler, tarlalarını sürmeye başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirdiği proje kapsamında, yaklaşık 16 bin çiftçiye 2,7 milyon litre tamamı hibe mazot desteği sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan mazot desteği, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Traktörlerinin depolarını mazotla dolduran çiftçiler, tarlalarını sürmeye başladı. Başkan Büyükakın, özellikle pandemi döneminden bu yana hayata geçirdiği Türkiye’ye örnek projelerle tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için çiftçilere her türlü katkıyı sağlayarak, üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. “Kocaeli’de ekilmedik bir karış toprak kalmasın” sloganı ile teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya destek veren Büyükşehir, geçen yıl başlattığı mazot desteğini bu yıl da sürdürüyor.

128 MİLYON TL DEĞERİNDE MAZOT DESTEĞİ

Muhtarlık işleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında, geçen yıl yaklaşık 13 bin çiftçiye 53 milyon lira değerinde toplam 2 milyon litre mazot desteği verilmişti. Bu yıl da bu desteği sürdüren Büyükşehir, yaklaşık 16 bin çiftçiye toplam 75 milyon lira değerinde tamamı hibe 2,7 milyon litre akaryakıt desteği sağlıyor. Geçen yılla birlikte üreticilere toplamda 128 milyon TL değerinde tamamı hibe 4 milyon 700 bin litre mazot desteği verilmiş oldu.

İshakçılar Mahallesi’nde düzenlenen törenle, Derince ve Körfez ilçesindeki üreticilere akaryakıt kartları törenle teslim edildi.

İzmit ve Başiskele ilçesindeki çiftçiler ise mazot desteği kartlarını, Kocaeli Fuarı’ndaki Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan teslim almaya başladı.

Başvuruların ilk gününde sabahın erken saatlerinden itibaren kartlarını almaya gelen çiftçiler, dağıtım merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemleri alan görevliler, gerekli evrakları hazırlarken, bekleyen çiftçilere çay ikramında bulunuyor.

Üreticilerin kartlarını beklemeden teslim almaları için yoğun mesai harcayan ilgililer, girişte form dolduran çiftçilere, kimlik ibrazı ve imza karşılığında kartlarını teslim ediyor.

Bugün itibarı ile Karamürsel ilçesindeki üreticiler, Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi’nden, Kartepe ve Gölcük’teki çiftçiler, ilçelerin ziraat odalarından, Gebze, Dilovası, Çayırova ve Darıca ilçesindekiler de Gebze Ziraat Odası’ndan mazot destek kartlarını teslim almaya başladı.