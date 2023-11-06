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Kocaeli’de dört koldan 'sıfır atık' ilgisi

GÜNDEM 06.11.2023, 15:13
Kocaeli’de dört koldan 'sıfır atık' ilgisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, elektronik ve bitkisel atıkların dönüşümü için yürüttüğü sıfır atık projesine aralıksız devam ediyor. 2 ton elektronik atık 700 lt bitkisel yağ toplandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefiyle geri dönüşüm yelpazesini genişletiyor. Toplumda çevre bilincini geliştirmek isteyen Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve çevre izin/lisanslı atık işleme tesisleriyle birlikte Kocaeli’de 300 konut ve üzeri sitelerde “Elektronik Atık ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası” başlattı.

KAMPANYAYA TAM DESTEK

Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması, halkın atıklarını ayırmaya ve ayrı biriktirmeye teşvik edilmesi, kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapının geliştirilmesi amacıyla yapılan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında daha çevreci ve sürdürülebilir ürünler tercih edilmesi, atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve atıkların geri dönüşüme kazandırılarak çevreye ve ekonomiye değer katılması yönünde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik kapsamında bugüne kadar Başiskele, Derince, Gebze, Karamürsel, Kartepe ve Körfez İlçelerinde belirlenen 20 ayrı sitede 3 bine yakın vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Bu bağlamda kaynağında ayrı toplanan yaklaşık 2 ton elektronik atık ve 700 lt bitkisel atık yağ teslim alınarak, geri kazanılmak üzere atık işleme tesislerine nakledildi. Kocaeli genelindeki 300 konut ve üzeri sitelerde “Elektronik Atık ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası” devam ediyor.

ATMA, ATTIRMA

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) denilen cihazların büyük çoğunluğunu bilgisayarlar, televizyonlar, cep telefonları, faks makineleri, yazıcılar, CD çalarlar, çamaşır/bulaşık makinesi gibi elektronik eşyalar oluşturuyor. Elektronik atıkların ısı, ışık ya da darbeye maruz kalmaları halinde içlerindeki zehirli maddeler bulundukları ortama tehlike saçıyor. Bitkisel atık yağlar ise özellikle evlerde yapılan kızartma işlemi sonrasında oluşuyor.  Bu yağlar, lavabolara döküldüğü zaman atık su giderlerinde ve kanalizasyon hatlarında birikerek boru kesitlerinin daralmasına ve tıkanmalara sebep oluyor. Böylece denize, akarsuya veya göle ulaşan bitkisel atık yağlar, buralarda yaşayan canlı türlerine zarar verebiliyor.

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