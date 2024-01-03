Kocaeli’de 177 bin 373 yapı tek tek incelendi

Kocaeliş Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Yapı Envanter Çalışması kapsamında, 2007 yılı öncesi inşa edilen 177 bin 373 yapı tek tek incelendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile “Kocaeli Yapı Envanter Çalışması Protokolü” kapsamındaki çalışmalar, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nin verdiği destekle tamamlandı. Büyükşehir’in “Dirençli Şehir Kocaeli” vizyonu kapsamında şehir genelinde 2007 yılı öncesinde inşa edilen 177 bin 373 yapının incelenmesi gerçekleştirildi.

2007 ÖNCESİ TÜM YAPILAR

Kocaeli Yapı Envanteri Çalışması Protokolü kapsamında eğitim verilen 110 inşaat mühendisi, şehirde 2007 yılı öncesinde inşa edilen yapıları tek tek inceledi. Hızlı tarama yöntemiyle tek tek her bina için ayrı bir envanter hazırlandı. Yapılan incelemelerin neticesinde ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda kentsel dönüşümde öncelikli bölgeler tespit edilecek.