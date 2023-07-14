Kocaeli Zabıtası'ndan raf ve kasa fiyatı denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde raf ve kasa fiyatlarına yönelik Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle ortak denetim gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırmak amacıyla denetimler düzenliyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı hem kendi bünyesinde, hem de Ticaret İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle birlikte denetimler yapıyor.

Kocaeli genelinde yer alan marketlerde vatandaşın mağduriyet yaşamasını önlemeyi amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Şube Müdürlüğü personeli, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetim yaptı.

HER ÜRÜNDEN ÖRNEK ALINIYOR

Denetimler kapsamında Zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların her daim tüketim listesinde yer alan un, yağ, şeker, peynir, yumurta ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinden birer örnek alarak raf ve kasa fiyatlarıyla alış ve satış fiyatlarını karşılaştırıyor. Ayrıca her ürünün son kullanma tarihi de kontrol ediliyor.

Vatandaş gibi alışverişini yapan Zabıta ekipleri, faturaları da ayrıntılı bir şekilde inceliyor. Reyon etiketiyle kasadaki fiyatlar karşılaştırılıyor. Denetimlerde raf ile kasa fiyatları arasında farklılık tespit edilmesi durumunda tutanak tutularak ilgili firma veya marketlere cezai işlem uygulanıyor.