Kocaeli zabıtası kayıp cüzdanı sahibine ulaştırdı

Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, Gebze’de otobüs durağında düşürülen cüzdanı kısa sürede sahibine teslim etti.KOCAELİ (İGFA) -7/24 çalışma esasıyla Kocaeli’nin huzur, sağlık ve düzeninin sağlanması noktasında görev yapan Büyükşehir Zabıtası, cüzdan ve buna benzer kişisel eşyalarını düşüren vatandaşların da yardımına koşuyor.

Bu bağlamda Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze Grup Amirliği ekipleri, Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde bulunan otobüs duraklarında bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Zabıta ekipleri, Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde rutin denetimlerini sürdürdüğü sırada otobüs duraklarında bir cüzdan buldu.

Cüzdan içerisindeki kimlikten kadın vatandaşın adres bilgisine ulaşan zabıta ekipleri, buldukları cüzdanı kısa sürede sahibine teslim etti. İçinde bir miktar para ile kimlik ve kredi kartı bulunan cüzdanını bulmanın sevincini yaşayan vatandaş, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine teşekkür etti. Rutin görevler dışında vatandaşların güvenliği için de önlemler alan Büyükşehir ekipleri, Kocaelililerin huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için özverili şekilde çalışmalarını sürdürüyor.