Kocaeli Yazlık Tabosan İlkokulu'na prefabrik bina
Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilerek yıkım kararı verilen Yazlık Tabosan İlkokulu'nun bahçesinde Kocaeli Gölcük Belediyesi'nin desteğiyle yapımı tamamlanan prefabrik binada eğitim başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi eğitime her alanda destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Valiliği tarafından, kısa bir süre önce depreme dayanıklı olmadıkları tespit edilerek yıkım kararı verilen okullardan olan Yazlık Tabosan İlkokulu'nun bahçesinde Gölcük Belediyesi'nin desteğiyle prefabrik bina inşa edildi.
Yapımı tamamlanan 200 metrekarelik binada öğrenciler eğitimlerine başladı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert; prefabrik binada eğitime başlayan öğrencileri ziyaret ederek, başarı dileklerini ilettiler.
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