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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz öğrencilerle buluştu

GÜNDEM 14.02.2024, 14:45
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz öğrencilerle buluştu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kariyer söyleşisinde öğrencilerle bir araya gelerek sorularını cevaplandırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen Kariyer Söyleşisinde öğrencilerle bir araya gelerek, tecrübelerini paylaştı. 
Okul Müdürü Ömer Yılmaz ve öğretmenler tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz’a öğrenciler çiçek takdim etti. 

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek’in eşlik ettiği Vali Seddar Yavuz, müdür odasına geçerek okul ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 

Vali Seddar Yavuz daha sonra beraberindekiler ile birlikte söyleşinin yapılacağı salona geçtiler. 
Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Vali Yavuz, sözlerine şu cümlelerle başladı: “Sevgili gençler, sosyal bilimler liseleri bizim özellikle sosyal bilim alanında insan yetiştirmek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü oluşturmak üzere kurgulanmış, bu  alanda özel eğitim veren liselerimizden bir tanesidir. Ülkemizin yarınlarını yönetecek, şekillendirecek yöneticilerimizin, hukukçularımızın, sosyal bilimcilerimizin yetiştirileceği bir okul olarak kurgulanmıştır.”

HEDEFİMİZİ, TÜM İNSANLIĞA FAYDALI OLMAK ÜZERE KURGULAMALIYIZ

Bilgi ve bilimin tek başına yetmediğini, gelişen teknoloji ve bilimin hikmetle, irfanla buluşarak insanlığa yararlı olması gerektiğinin altını çizen Vali Yavuz, meslek seçimlerinde de buna özen gösterilmesini belirterek şu öğütlerde bulundu: “Önemli olan bizim en iyimizi ortaya koymaktır. En iyimizi ortaya koyarken de bu en iyilerimizin hem bize hem topluma hem de tüm insanlığa faydalı olması gerekir. Hepiniz yarın bir meslek tercih edeceksiniz, nasıl meslek tercih edilir diye sorarsanız; önce kendinizi tanımanızı öneririm. Kişilik özellikleriniz, akademik becerileriniz sizin için en önemli yol haritalarından biri olacaktır. Bunun yanında seçmeyi düşündüğünüz, size uygun bulduğunuz ya da değerlendirdiğiniz meslekle ilgili olarak bu meslekte önemli yerlere gelmiş, mesleği icra etmiş kişilerle elbette temas etmek iyi bir yol ve yöntem olabilir. Onlardan bu mesleğin nasıl icra edileceği, avantajları, dezavantajları ve ne tür kişilik özellikleri gerektirdiği gibi birtakım bilgiler alabilirsiniz.”

MESLEĞİNİZİ SEVERSENİZ İŞİNİZİ İYİ YAPAR, İNSANLARI MUTLU EDERSİNİZ

Akademik başarınızın hayat başarınızı ıskalamamasını özellikle rica ediyorum diyen Vali Yavuz, meslek seçiminin bu anlamdaki etkilerini aktararak, mutlu olacakları seçimler yapılması konusunda şunları söyledi: “İnsanlar sürekli akademik başarı peşinde koşarken hayatlarını ıskalıyorlar, o yüzden mutlu olabileceğiniz, sevebileceğiniz bir meslek seçin. Sadece yüksek puan aldım diye tercihler yapmayın, iyi ki bu mesleği seçmişim diyebileceğiniz meslekler seçin. Şahsen bir gün yine sizin oturduğunuz sıralara dönsem yine bu mesleği seçerdim. O yüzden sizlerde inşallah benim yaşlarıma geldiğinizde iyi ki bu mesleği seçmişim, tekrar bu mesleği seçerim deyin. Mutsuz insanlardan tavsiye almayın mutsuz insanlar size doğru tavsiyeler veremezler. Kendi mesleğinde mutsuz olmuş insanlar size doğru yolu gösteremezler. O yüzden mesleğinde başarılı olmuş ve yaptığı mesleği seven insanlarla konuşun. Sevgili gençler, mesleğinizi severseniz işinizi iyi yapar, insanlara iyi davranır ve insanları mutlu edersiniz. Mesleğinizi sevmezseniz kendiniz mutsuz olursunuz, hizmet etiklerinizi de mutsuz edersiniz. Yaptığınız işi sevmeniz, muhataplarınız için de çok önemli bir husustur. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.  Aziz Türk Milleti’nin geleceği olan evlatlarım sizlere gönülden başarılar diliyorum. Üniversite sınavına girecek gençlerimize gönüllerinde yer eden, hayal ettikleri, hayalini kurdukları meslekleri icra etmelerini diliyorum.” 

Öğrencilerin de ilgiyle dinlediği Vali Yavuz, konuşmalarının devamında mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaşıp, bu mesleği seçme nedeniyle ilgili bilgiler vererek mesleğin güzel ve zor yönlerini anlattı. 

Kariyer söyleşisi, Vali Yavuz’un öğrencilerin sordukları soruları da içtenlikle cevaplandırması ile sona erdi. 
Söyleşinin ardından öğretmenler odasına geçen Vali Yavuz, burada okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek, eğitim faaliyetlerine ilişkin hususların görüşüldüğü, taleplerin istişare edildiği bir toplantı gerçekleştirdi. 
Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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