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Kocaeli UlaşımPark'ta seferler başlıyor

GÜNDEM 18.06.2022, 16:45
Kocaeli UlaşımPark'ta seferler başlıyor

800CK, 800C ve 800K 20 Haziran Pazartesi günü seferlerine başlıyor. UlaşımPark, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları Mavi Bayraklı Sahillere aktarmasız ulaşımını sağlayacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, bu yıl da vatandaşları Mavi Bayraklı Sahillere ulaştıracak. 20 Haziran Pazartesi günü ilk seferini gerçekleştirecek otobüsler yaz mevsimi süresince seferlerine devam edecek. Ayrıntılı saat ve güzergah bilgileri www.kocaeli.bel.tr ve www.ulasimpark.com.tr adreslerinden öğrenilebilecek.

HAFTA İÇİ 800CK

20 Haziran Pazartesi günü ilk seferini gerçekleştirecek 800CK gün içinde toplamda 48 sefer gerçekleştirecek. Körfez’den hareket edecek 800CK; Derince, İzmit, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci’ye ulaşım sağlayacak. 800CK Körfez’den ilk seferini 07:00’da Cebeci’den son seferini 23:00’da gerçekleştirecek.

 800C İLE KEFKEN ve CEBECİ’YE AKTARMASIZ ULAŞIM

800C hattı ile vatandaşlar; Körfez, Derince, İzmit, Kefken ve Cebeci güzergahında seyahat edebilecek. Körfez’den ilk seferini saat 07:20’de gerçekleştirecek 800C, son seferini 23.00’da Cebeci’den gerçekleştirecek. Toplamda 40 sefer yapacak otobüsler ile vatandaşlar Kefken ve Cebeci sahillerine bu otobüsler ile ulaşacak.

800K İLE KERPE’YE AKTARMASIZ ULAŞIN

Körfez’den hareket edecek otobüsler ile vatandaşlar; Derince, İzmit ve Kerpe güzergahında yolculuk yapacak. İlk seferini sabah 07.10’da gerçekleştirecek 800K, Kerpe’den son seferini 23:00’da gerçekleştirecek. Gidiş dönüş toplamda 40 sefer yapacak otobüsler ile denizin keyfini doyasıya çıkarmak isteyen tatilciler bu araçları sıklıkla tercih edecek.

SEYAHAT ÜCRETLERİ DE BELLİ OLDU

20 Haziran’da başlayacak mavi bayraklı sahillerin yolculuğunun ücretleri de belli oldu. 800CK otobüslerini kullanan vatandaşlar aktarmasız mavi bayraklı sahillere; Tam:26.00, Öğrenci:19.00, İndirimli:22.00 ve 7/24 Akıllı Bilet fiyatı ise 30 TL ödeyerek ulaşabilecek. 3 hatta da aynı fiyat tarifesi uygulanacak. Yoğun saatlerde ise 10-30 dakikada bir hizmet sağlayacak otobüsler vatandaşları bu yıl da sahillere ulaştıracak.

 MİÇO KADINLAR PLAJINA ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Kandıra’nın mavi bayraklı sahillerine vatandaşları aktarmasız ulaştırırken ’Miço Koyu Kadınlar Plajına’’ gitmek isteyen kadın yolcularını da unutmuyor. Büyükşehir Belediyesi, hafta içi 800CK ile hafta sonu ise 800K hat koduyla çalışan otobüsleriyle kadın yolcularını Miço Kadınlar Plajına aktarmasız ulaştıracak.

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