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Kocaeli ulaşımında abonman dönemi başlıyor

GÜNDEM 26.01.2023, 16:34
Kocaeli ulaşımında abonman dönemi başlıyor

UKOME’de alınan karar doğrultusunda Kocaeli’de Abonman Kart uygulaması başlıyor. Uygulamadan ilk etapta 300 bin kişi faydalanacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda yeni dönemi başlatmak için düğmeye bastı. UKOME’de görüşülen yeni sistemde 5 farklı ücret tarifesi birleştirilerek 2’ye düşürüldü.

Alınan kararla birlikte Abonman Kart uygulamasının startı da verildi. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üstü vatandaşları sevindirecek Abonman Kart uygulaması 1 Mart Çarşamba günü itibariyle başlayacak. Abonman uygulamasından aylık olarak aktif kullanılan 274 bin 505 öğrenci, 11 bin 650 öğretmen ile sayıları 23 bin 39’u bulan 60 yaş üstü kart sahipleri ve yeni kart alacak vatandaşlar faydalanabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında toplantı. Çeşitli gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda abonman kart uygulaması için de karar çıktı.

İNDİRİMLİ TARİFE EŞİTLİĞİ SAĞLANDI

Mevcut sistemde toplu taşımada Tam, Öğrenci, Öğretmen, 60 Yaş ve 7/24 Akıllı bilet olmak üzere 5 ücret tarifesi kullanılıyor. Yeni yapılan düzenleme ile Öğrenci, Öğretmen, 60 Yaş tarifeleri birleştirilerek Tek İndirimli Tarife kullanılacak. İndirimli tarifede hattın tam ücretinin yüzde 70’i oranında ücret uygulanacak. Bu uygulamayla il genelinde tüm hatlarda indirimli tarifeyi kullanacak olan Öğrenci, Öğretmen, 60 Yaş kart sahiplerinin abonman uygulamasına geçişi ve tüm hatlarda indirimli tarifede eşitliği sağlamış olacak.

Büyükşehir, öğrencileri, öğretmenleri ve 60 yaş üstü vatandaşları sevindiren bir karara daha imza attı. Öğrencileri, öğretmenleri ve 60 yaş üstü ulaşım giderlerini azalmak için 1 Mart’tan itibaren aylık abonman kartı kullanılmaya başlanması planlanıyor. Abonman Kartlar; Öğrenci, Öğretmen ve 60 Yaş üzerindeki vatandaşların kullanabileceği, içerisinde abonman özelliği ve mevcut indirimli kartlar gibi TL bakiye yüklemesi yapılabilecek ve belediye otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Tramvay, Deniz Ulaşım araçlarında geçerli olacak.

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