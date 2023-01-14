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Kocaeli Türkiye'ye örnek oluyor

GÜNDEM 14.01.2023, 12:50
Kocaeli Türkiye'ye örnek oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu şehrin insanı en iyisine layık ve en güzelini hak ediyor” dedi.KOCAELİ (İGFA) -  Kocaeli Büyükşehir ve Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından düzenlenen eğitim programında konuşan Başkan Büyükakın, “Bize bir emanet teslim ettiniz. Biz de şehrimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

FIRINCILARA HİJYEN EĞİTİMİ

Büyükşehir’in sivil toplum kuruluşları ve esnaflara yönelik programları aralıksız olarak devam ediyor. Büyükşehir Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı bu kez de Kocaeli Fırıncılar Odası ile birlikte fırıncılara yönelik hijyen konulu bir sertifika programı düzenledi. Kadıköy Düğün Salonu’nda düzenlenecek eğitim sonrası sınava girecek olan fırıncılar sertifikalarını alacak.

BAŞKAN FIRINCI ÖNLÜĞÜ GİYDİ

Eğitim programına Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Esnaf Odaları Başkanı Kadir Durmuş, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ve İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde faaliyet gösteren fırıncılar katıldı. Başkan Tahir Büyükakın, eğitim programının sonunda Başkan Büyükakın, fırıncılarla birlikte fırıncı önlüğü giydi.

“GIDA GÜVENLİĞİ YÜZYILIN MESELESİ”

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gıda güvenliği konusu yüzyılın meselesi haline geldi. Pandemi süreci ile başlayan ve Ukrayna-Rusya Savaşı giderek zorlaşan hayat şartları, başta enerji olmak üzere maliyetlerdeki artış dünyayı zor bir dönemin içinden geçiriyor. Böyle bir dönemde eğitim çalışmalarına zaman ayırmak, gıda güvenliği açısından böyle bir eğitim düzenlemek gerçekten takdire şayan. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

“KUTSAL BİR İŞ YAPIYORSUNUZ”

Başkan Büyükakın, “Böyle bir eğitim programı yapmak özveri gerektirir. Katıldığınız için de sizi özellikle tebrik ediyorum. Kent insanları evlerinde uyurlarken sizler erken saatlerde kalkıp fırının başına geçerek o insanlar ekmek yesin diye fırının başına geçiyorsunuz. Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bunu hijyenle desteklediğinizde sizlere sadece teşekkür etmek kalıyor.

“İŞİNİ İYİ YAPANLARA TEŞEKKÜR EDERİM”

Tek tek herkes işini en iyi şekilde yaptığında bu şehirde yaşamak da çok keyifli olacak. Ben işini en iyi şekilde yapanlara teşekkür etmeyi borç bilmişimdir. Sizlere de şimdiye kadar yaptığını hayırlı güzel işler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Şehre değer kattığınız için minnettarız. Aldığınız eğitim sonrası sınavda olacaksınız ve sonrasında sertifikanızı alacaksınız. Şehrimiz adına hayırlı olsun. İnşallah şehrimiz emin adımlara böylelikle yürüsün.

KOCAELİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR

Şehre hizmet etmek boynumuzun borcu. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Çünkü bize bir emanet teslim ettiniz. Biz de şehrimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu şehrin insanı en iyisine layık ve en güzelini hak ediyor. Türkiye’ye örnek olan uygulamaları da ülkemize sunuyoruz. Şehrimize değer katmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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