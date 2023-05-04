Kocaeli Turizm Haritası görücüye çıktı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Turizm Master Planı eylem planı kapsamında şehrin tarihi, turistik ve kültürel alanlarının yer aldığı ‘Kocaeli İllüstratif Turizm Haritasını hazırladı. İllüstratif çizim tekniğiyle 2 bölüm şeklinde tasarlanan harita Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kocaeli Turizm Haritası illüstratif tasarımıyla dikkat çekiyor
Kocaeli’nin tarihi ve kültürel alanlarını gün yüzüne çıkarmak ve turizm gelirlerini arttırmak için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına bir yenisini ekledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğünce şehrin tarihi, turistik ve kültürel alanlarının yer aldığı ‘Kocaeli İllüstratif Turizm Haritası’ hazırlandı.
TURİSTİK DESTİNASYON VE ROTALAR
Kocaeli’nin yeni turizm haritası klasik turizm haritası anlayışının dışına çıkılarak İllüstratif çizim tekniğiyle 2 bölüm şeklinde hazırlandı. 12 ilçenin 97 turistik destinasyonuna, rotalara ve kültürel objelere yer verildi. Haritanın ön yüzünde Kocaeli Turizm Haritasının detaylı çizimleri yer alırken diğer yüzünde ise turistik mekanların Türkçe ve İngilizce bilgileri bulunuyor.
Kocaeli Turizm Haritasında Saat Kulesinden Kartepe Kayak Merkezine, Ormanya’dan Mavi Bayraklı plajlara, Kandıra Bezinden Sırrı Paşa Konağı, Samanlı zeytini, İzmit Simidi ve İhsaniye Elmasına kadar bir çok turistik destinasyon ve kültürel değerin çizimleri yer alıyor. Tanıtım kısmında ise Kocaeli’nin tarihi ve kültürel mekanları olan Kasr-ı Hümayün Av Köşkü, Pembe Kayalar, Ballıkayalar Tabiat Parkı, Pertev Mehmet Paşa Camii (Yeni Cuma) gibi birbirinden farklı turistik destinasyonun Türkçe ve İngilizce tanıtımlarına yer veriliyor.
İNTERNETTEN İNDİRİLEBİLECEK
‘Kocaeli İllüstratif Turizm Haritası’ ilk olarak Türkiye’nin en büyük turizm fuarı olan Emitt’te görücüye çıktı. Fuar süresince sergilenen harita, turizm profesyonellerinden övgü aldı. İsteyenler ‘Kocaeli İllüstratif Turizm Haritasına; www.kocaeli.bel.tr ve www.kocaeliyikesfet.com linklerinden ulaşabilecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Konyaspor
|31
|45
|7. Trabzonspor
|30
|45
|8. Kayserispor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|30
|32
|16. Giresunspor
|30
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Sakaryaspor
|34
|59
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|33
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|79
|2. Arsenal
|34
|78
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|32
|63
|5. Liverpool
|34
|59
|6. Tottenham
|34
|54
|7. Aston Villa
|34
|54
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|34
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|33
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|34
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|34
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|32
|47
|8. Girona
|32
|44
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Rayo Vallecano
|32
|43
|11. Sevilla
|32
|41
|12. Mallorca
|32
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|32
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|32
|31
|20. Elche
|33
|16