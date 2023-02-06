Kocaeli tüm ekipleriyle afet bölgesine yola çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin ardından mobil afet tırlarını ve itfaiye personelini bölgeye gönderdi.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde yaşanan ve birçok ilde yıkıma neden olan depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üstü olan ve afete hazırlık konusunda en tecrübeli belediye olan Büyükşehir ekipleri deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılacak.

DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERLDİ

17 Ağustos 1999 tarihinde asrın felaketi Marmara Depremi’nin merkez üssü olan Kocaeli, depremin ardından yaralarını sardı, olası afetler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda olası afet durumları için Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı mobil tırlarıyla vatandaşa hizmet veriyor.

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde yaşanan ve birçok ilde yıkıma neden olan depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi’nin afet tırları hemen bölgeye hareket etti.

KOCAELİ İTFAİYESİ AFET BÖLGESİNDE

Türkiye’nin en donanımlı ve en tecrübeli İtfaiye teşkilatına sahip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Merkezli depremin ardından bölgeye yönlendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 30 personel, 7 itfaiye aracı ve Afet Acil Durum Mobil Tırı bölgeye intikal ediyor. Afete hazırlık konusunda en tecrübeli belediye olan Büyükşehir ekipleri deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılacak.