Kocaeli teknoloji üssü kent olacak

Kocaeli’de bilimsel ve teknolojik araştırma projelerine büyük destek veren Başkan Büyükakın, SEKA Kültür Havzası’nda KODELİ Teknoşehir kurulacağını açıkladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de geleceğin teminatı olan gençlere her alanda destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ortaokul, lise ve üniversite teknoloji takımlarındaki öğrencilerle buluştuğu TEKNODEST programında Kocaeli’nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde teknoloji üssü bir kent olacağının müjdesini verdi.

Kılavuz Gençlik bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Merkezi’nde mühendislik alanında eğitim alan, teknoloji ile ilgilenen ve TEKNOFEST’e hazırlanan öğrencilere hizmet veriliyor. Elektrikli araçlar, 3D yazıcılar, insansız hava aracı, otonom araçlar ve robotik faaliyet çalışmalarının yürütüldüğü Teknoloji Merkezi’nde geçtiğimiz yıl 60 teknoloji takımına 2 milyon TL’lik malzeme desteğinin yanında 3D Yazıcı Merkezi’nde teknoloji takımlarına projeleri için 4 bin adet parça basım desteği olmak üzere toplam 2.7 milyon TL destek verildi.

TEKNODEST PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir tarafından üniversite teknoloji takımlarının yanında ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan öğrenci takımlarına sağlanan desteklerin ve ortaya çıkan ürünlerin sergilendiği Teknoloji Takımlarına Destek Programı (TEKNODEST) gerçekleştirildi. Kongre Merkezi’nde 62 takımın ve 700 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk katılım gösterdi.

“GÜÇLÜ MİLLETLER TEKNOLOJİ ÜRETEBİLENLERDİR”

Program öncesinde protokol üyeleri, fuaye alanında teknoloji takımlarının tanıttığı ve sergilediği ürünleri inceleyerek öğrencilerle sohbet etti. TEKNODEST programında gençleri selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın “Teknolojik gelişmeyi, zamanın ruhuna uygun üretim yapmayı beceren milletler güçlü bir liderleri varsa onunla birlikte ileriye gidiyorlar. Diğer milletler ise geride kalıyor. Okuduğum ciltlerce kitabın özeti bu. Geleceğin zengin ve güçlü milletleri teknolojiyi üretebilen, onun ürettiği teknolojiyle rekabet edebilen milletler olacak. Vatanını en çok sevenlerin asıl mücadelesi yüksek teknoloji ile üretim yapmak olmalıdır’’ dedi.

Başkan Büyükakın, dünyadaki risk raporlarının başında küresel ısınma geldiğini belirterek, en önemli önceliklerimizden birinin şehir tarımını güçlendirmek olduğunu söyledi. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise “Gençler geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Bu kardeşlerimiz çok hevesliler, fedakarlık yaparak çalışıyorlar. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz öğrencilerimize büyük bir destek sağlamış. Her öğrenci kulübüne bir ofis yapmaya çalışacağız. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Gelecek sizin ellerinizde” dedi.