Kocaeli SUMP’un tanıtımı yapıldı

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı açılış programı Kocaeli Kongre Merkezinde geniş bir katılımla gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SUMP) açılış programı Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Vatandaşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte ortak kararlar doğrultusunda yapılması planlanan Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı, 24 ayda tamamlanacak.

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SUMP) açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik Ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hıdalgo, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Uzmanı Serdar Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Program Yürütücüsü Akif Türkel, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“PAYDAŞ KATILIM ÖNEMLİ”

SUMP hakkında bilgi veren Egis Villes Et Transports Ekip Lider Yardımcısı Charbel Calitta, “Paydaş katılımı SUMP için en önemli konu. Sürdürülebilir bir hareketlilik hedeflemeliyiz. Kaynak sinerjisi yaratmalıyız. Bu şekilde projemiz daha başarılı olacaktır. Kabul aşamasında belediyeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları plana dahil edilmeli. Bir web sayfası hazırladık. Çalışmayla ilgili tüm verileri burada yayınlıyoruz. Sosyal medya üzerinde sayfalarımız var” ifadesini kullandı.

“ŞEHRİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2014 yılında Ulaşım Master Planı hazırladıklarını, gelişen şehir şartlarında Master Planı verilerini güncellenmesi gerektiğini kaydederek, "2 önemli kavram var. Sürdürülebilirlik ve mobilite kavramları. Aslında insanların yürüyebileceği alanların miktarını arttırmayı, bisikletle gidebilecekleri alanların miktarını arttırmayı, bunu yaptığımızda araçları daha az kullanmayı ve karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyoruz" dedi.