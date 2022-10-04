Kocaeli 'Sıfır Atık'a hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, Türkiye’de yerel yönetimler düzeyindeki en kapsamlı dönüşüm seferberliği olan Sıfır Atık Festivali’nin lansmanı yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesi ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak için farkındalık oluşturmak adına 14-16 Ekim’de Sıfır Artık Festivali düzenliyor.

Türkiye’de yerel yönetimler düzeyindeki en kapsamlı dönüşüm seferberliği olan Sıfır Atık Festivali “Daha azıyla daha çok dünya” teması ile gerçekleşecek. Atıksız yaşamlar kurgulamayı ve 7’den 70’e herkese çevre bilincini oluşturulmayı hedefleyen festival geniş bir katılımla olacak. Festivale, Sıfır Atık bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına önderlik eden ve bu çabalarıyla Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen “İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü”nü alan Emine Erdoğan ve ülkemizde bu konunun yürütücüsü ve liderliğini üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılması bekleniyor. Ayrıca sürdürülebilir tekstil konusunda önemli çalışmalara imza atan ünlü modacı Dilek Hanif ve dünyanın geleceği için sözü olanlar festivalde yer alacak.

“DÜNYA KAYNAKLARI DÜŞÜNÜLMEDEN TÜKETİLİYOR”

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, günümüzde dünya kaynaklarının düşünülmeden tüketildiğini söyledi. Günlük alışkanlıklarda ufak değişimler yaparak dünyanın geleceğine yön verilebilineceğini aktaran Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Türkiye’nin en kapsamlı dönüşüm seferberliği olan Sıfır Atık Festivali’nin bu anlayış üzerine inşa edildiğinin altını çizdi. Genel Sekreter Gündoğdu, “Daha Azıyla Daha Çok Dünya” sloganıyla ülkemizin ve dünyamızın geleceği ve bu değişimi sağlamak için Sıfır Atık konusunda bireylerin gücünü harekete geçirmek, onların gönüllü olarak bu değişime katılmalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle bu etkinliğin adına zirve değil festival dedik” dedi.

“EMİNE ERDOĞAN VE MURAT KURUM’UN KATILMASINI BEKLİYORUZ”

İlk gün ülkemizde Sıfır Atık bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına önderlik eden ve bu çabalarıyla Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen “İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü”nü alan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bizlere hitap etmesini beklediklerini belirten Gündoğdu, "Ayrıca ülkemizde bu konunun yürütücüsü ve liderliğini üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un da bizlerle olacağını düşünüyoruz. Yine ilk gün ünlü moda tasarımcısı ve sürdürülebilir tekstil konusunda önemli çalışmalara imza atan Dilek Hanif liderliğinde KO-MEK’teki arkadaşlarımızca hazırlanan bir sıfır atık defilesi gerçekleştireceğiz. Açılış günü için Kocaeli Şehir Tiyatromuzun da bir sürprizi var. Şehir Tiyatromuz, dünyada örneklerine çok az rastlanan Türkiye’de ise belki de ilk kez bu boyutlarda sergilenecek bir oyun hazırlıyor. Çöp Atlas adını verdiğimiz bu oyunda Şehir Tiyatrosu oyuncularımız birebir boyutlardaki kuklalarla dünyayı nasıl kirlettiğimizi bir çocuğun gözünden anlatacak. Müzikal bu oyunu daha sonra tiyatromuzun repertuarına da almayı planlıyoruz” diye konuştu.