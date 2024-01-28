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Kocaeli Şehir'den 'kreş' talebi

GÜNDEM 28.01.2024, 10:40
Kocaeli Şehir'den 'kreş' talebi

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kreş ve gündüz bakımevi açılması için Türk Sağlık Sen Başhekimliğe müraacat etti.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Umut Birol, Kocaeli Şehir Hastanesi Baş Temsilcisi Sevcan Çakı, Temsilci Yusuf Güler, Emre Onur Araz, Recep Habip Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Özçelik’in katılımı ile şubede basın açıklaması yaptı.

Başkan Çeker, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kreş ve gündüz bakımevi açılması mecburi olduğunu söyledi.

Şube Başkanı Ömer Çeker yapmış olduğu açıklamada,”Sağlık Bakanlığı İnternet sitesinde yayınlamış olduğu Personel Dağılım Cetveline (PDC) göre Kocaeli Şehir Hastanesinde 657 Devlet Memurları Kanununa (DMK) tabi yaklaşık 2298 sağlık çalışanın görev yapacaktır. Bir o kadarda hastaneyi inşa eden yüklenici firmanın personelleri ile birlikte Kocaeli Şehir Hastanesi çalışanı yaklaşık 4500 ile 5000 çalışan ile Kocaeli halkına sağlık hizmeti sunmak için görev yapacakolmasına rağmen halihazırda personelin çocuklarına hizmet veren bir kreşin olmaması nedeniyle personel çocuklarının bakımı noktasında sıkıntı yaşaması ve bu durumun da performanslarını etkileyecek olması nedeni ile  Kocaeli Şehir Hastanesi bünyesinde bir kreş/çocuk bakımevinin açılması, yürütülen hizmetin daha etkin ve kaliteli olmasını sağlayacaktır" dedi.

Kreş ve bakımevlerinin varlığının çocukların güvenli bir ortam içinde eğitimi ve bilimsel gereklere uygun olarak, milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığının gelişmesine yardımcı olunması gerektiğine vurgu yapan Çeker, "Fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönlerden tam bir uyum içinde olmalarının sağlanması, beslenme ile ilgili bilgi, beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasına yardımcı olunması, çocukların ilköğretime hazırlanması ve sosyal ilişkilerinin oyun, arkadaşlık yolu ile geliştirilmesi, ana babaya daha güvenli bir çalışma ortamının hazırlanarak iş veriminin arttırılması bakımından büyük öneme haizdir" diye konuştu.

ÇÖZÜM ÜRETMELİDİR

"Bu konuda duyarlılık bekliyor ve gereken adımların atılmasını istiyoruz" diyen Çeker, açıklamasında, "Şehir Hastanesi yönetimi bunu öncelikli konu olarak gündemine almalıdır.  Alternatif yollar düşünerek çözüm üretmelidir. Örneğin şehir hastanemizin çok yakınına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi bir proje geliştirilerek sağlıkçı anneler için bir kreşte açılabilir. Bu konuda sendika olarak da başvuru yapabiliriz. Derdimiz bir sorunun çözülmesidir. El birliği ile çok sıkıntılı bir durumun ortadan kaldırılması, sağlık çalışanı annelerin yüzünün gülmesi, endişelerinin giderilmesidir. Bu konuda yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyor, gelin hastanemize bir kreş kazandırın diyoruz.“ görüşlerine yer verdi.

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