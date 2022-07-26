Kocaeli sahillerinde hafta sonu 177 vatandaş KOSKEM'le hayata tutundu

KOSKEM liderliğinde Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonu 177 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.KOCAELİ (İGFA)- Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor.

Ekipler, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) hafta sonu 177 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

Yoğun geçen hafta sonunda Cebeci’de 65, Kovanağzı’nda 9, Kumcağız’da 41, Miço’da 1, Kerpe’de 11, Sarısu’da 8, Seyrek’te 7, Bağırganlı’da 14, Karamürsel’de 7, Darıca’da 5, Bayramoğlu’nda 4 ve görev bölgesi dışında 3 kişi olmak üzere toplam 177 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.

BU SEZON 934 KİŞİ KURTARILDI

Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 42 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri 15 Haziran’dan bugüne kadar ise 934 kişiyi boğulmaktan kurtardı.