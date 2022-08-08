Kocaeli sahillerinde 289 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOSKEM liderliğinde Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonu 289 kişiyi daha boğulmaktan kurtardı.KOCAELİ (İGFA) - Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı KOSKEM, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) hafta sonu 289 kişiyi daha boğulmaktan son anda kurtardı.

Sahillerde cankurtaranlık hizmeti veren ekipler hafta sonu da dahil olmak üzere belirlenen alanlarda görev yapıyor.

Yoğun geçen hafta sonunda Cebeci’de 118, Kovanağzı’nda 9, Kumcağız’da 84, Miço’da 1, Kerpe’de 18, Sarısu’da 6, Seyrek’te 9, Bağırganlı’da 27, Karamürsel’de 10 ve Bayramoğlu’nda 7 kişi olmak üzere toplam 289 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.

KOSKEM ekipleri 15 Haziran’dan bugüne kadar ise 1.446 kişiyi boğulmaktan kurtardı.