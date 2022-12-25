Kocaeli polis adaylarını POMEM'e hazırlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin POMEM kursları, polis olmak isteyen gençlerin umudu oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) sınavları için açtığı ücretsiz spor ve özel yetenek kursları Kocaeli’ndeki polis adaylarına hizmet veriyor.

Kocaeli’nde çok sayıda genç POMEM fiziki yeterlilik sınavlarına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz Spor Özel Yetenek Kurslarında hazırlanıyor.

EĞİTİMLERLE SINAVA HAZIRLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü 21 Kasım’da İzmit Atletizm Pistinde başlayan ve 19 Aralık’ta parkur çalışmalarıyla devam eden kursta 144 kursiyeri sınava hazırlıyor. 3 gruba ayrılan kursiyerleri alanında uzman dört antrenör birer saat süren eğitimlerle sınavlarda başarılı olmaları için çalıştırıyor.

Polis olmak isteyen gençler, POMEM sınavlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kurslarda profesyonelce hazırlanıyor. POMEM kursundan Polis Mesleki Eğitim Merkezi yetenek sınavlarına girmek isteyen polis adayları faydalanıyor. Kurslarda, kondisyon, açma-germe hareketleri, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. Diril ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarını gerçekleştiriliyor.

ZORLANMADAN BAŞARIYA ULAŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sınavların gerçekleştirildiği parkurların birebir benzer özelliklerini, Vezirçiftliği Spor Salonu'nda oluştururken öğrenciler sınavlarda karşılaşacakları parkurların benzeri olan bu özel hazırlanmış parkurlarda yetenek sınavına hazırlanıyor. Parkurlarda çıkışlar ve fotosel bitiş sürelerinin ölçümleri de yapılarak, bu sayede gençlerin sınava adaptasyon sorununu aşmaları da sağlanıyor. Polis adayları sınavlara girdikleri parkuru tanıdıkları için de zorlanmadan başarıya ulaşıyor.