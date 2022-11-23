Kocaeli'nin mobil afet tırları Düzce’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Düzce Gölyaka ilçe merkezli depremin ardından mobil yardım TIR’larını Düzce’ye gönderdi. Kocaeli, Düzce'de ekmek yapımını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olası afet durumları için hazırladığı mobil tırlarıyla vatandaşa hizmet veriyor. Bu kapsamda dün gece Düzce İli Gölyaka ilçe merkezli depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mobil yardım TIR’larını Düzce’ye gönderdi.

Bölgede yaşanan artçı depremler nedeniyle evlerine giremeyen depremzedelere yardım için Büyükşehir Belediyesi, mobil yardım TIR’larını Düzce’ye konuşlandırdı.

Sabah erken saatlerde yola çıkan Mobil Yemek Tırı ve Mobil Ekmek Tırı Düzce Merkeze ulaştı. Sabah saatlerinde kurulan tırlar depremzedeler için çorba ve ekmek yapımına başladı.

Düzce Belediye Başkanlığı önünde konuşlanan Mobil Yardım Tırlarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaret etti.

Bakan Soylu, yardımlarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

EKMEK ARACI

Büyükşehir Belediyesinin bünyesine kattığı “Mobil Afet Tırı” ekmek aracı ise 2 saate 4000 rol ekmek, bir günde 12 Bin normal ekmek üretimi yapıyor. Aracın en önemli özelliği hareket halinde iken üretim yapıyor olması. 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratörün bulunduğu araçta ayrıca hamur karma makinesi, kes tart, nemlendirme ve pişirme üniteleri bulunuyor.