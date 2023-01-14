Kocaeli'nin kılavuz akademi lisesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projesi olan Kılavuz Gençlik içerisinde yer alan Akademi Liselerden 2022 yılı içerisinde 15 bin 732 öğrenci yararlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin model ve ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik; Akademi Liseler ile ders ve sınav destek programlarının yanında millî manevî eğitimler, atölyeler, etkinlikler ve sosyal faaliyetlerle öğrencilere katkı sağlıyor. ‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında kurulan Akademi Lise’den 2022 yılı içerisinde 15 bin 732 öğrenci hizmet aldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü’ne bağlı Akademi Liseler, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki, sosyal, akademik alanda olumlu gelişimine katkı sağlıyor. Projede ülkemizin gelişimine fayda sağlayan, başarılı, özgüvene sahip; sanat, müzik, kültür ve sportif faaliyetleri ile aktif, erdem sahibi bir gençlik yetiştirmeyi sürdürüyor.

Kılavuz Gençlik Akademi Lise’de kültürel geziler, sportif faaliyetler, bilgi destek programı, değerler eğitimi, geleneksel el sanatları atölyeleri, gençlik kampları, okuma grupları bulunuyor. Duyarlılık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen toplumsal projeler, yarışmalar ve söyleşi programları, yazarlık atölyesi çalışmaları ve uzman PDR kadrosuyla rehberlik alanında seminer ve danışmanlık hizmetleri ile her geçen yıl çalışmalarını arttırarak Kılavuz Gençliğe hizmet veriyor.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Dönemi yarıyıl tatili öncesinde dönem değerlendirilmesinin yapıldığı ve farklı isimlerden çeşitli eğitimlerin yer aldığı Kılavuz Eğitim Akademisi programıyla 201 Bilgievi ve 226 Akademi Lise öğretmeni ile Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi’nde çalışma yapıldı.