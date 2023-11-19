Kocaeli'nin kar kaplanları iş başında

Kocaeli'de yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için Büyükşehir Karla Mücadele Ekiplerinin seferberliği sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valiliği’ne bağlı AFAD tarafından Meteorolojiden alınan bilgiye göre hafta sonunda sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştı.

İlimizde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının ulaşımı olumsuz yönde etkilememesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karla Mücadele Ekipleri gece yarısından itibaren yollarda kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Büyükşehir’in kar kaplanları özellikle yüksek kesimlerde yolların açık kalması için gece gündüz mücadele ederken, ekipler yolda kalan vatandaşlara da yardımcı oldu.

KAR KÜREME VE TUZLAMA YAPILDI

Kartepe Zirve yolu, Eriklitepe tabiat parkı başta olmak üzere ilimizin yüksek kesimlerinde gece yarısından itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için hızlıca mücadeleye başlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele Ekipleri, yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için önlem aldı. Yüksek rakımlı köy yollarında kar küreme ve buzlanmaya karşıda tuzlama çalışmalarıyla herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadan etkili ve hızlı bir şekilde karla mücadele edildi.