Kocaeli'nin filosuna 30 otobüs daha eklendi

Türkiye’nin en genç otobüs filosuna sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gücüne güç katmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., 30 yeni otobüsü daha filosuna dâhil etti. Her geçen gün büyüyen UlaşımPark, Türkiye’nin en genç otobüs filosu unvanını elinde bulunduruyor. Yeni 30 otobüsün dâhil olmasıyla birlikte Ulaşımpark’taki otobüslerin ortalaması 5 yaşın altına düşmüş oldu.

Yeni otobüslerin hizmete alınması nedeniyle UlaşımPark A.Ş. Plaj Yolu Garajı’nda program düzenlendi.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal, bürokratlar ve UlaşımPark çalışanları katıldı.

ÖZ KAYNAKLARLA 219 YENİ OTOBÜS

Programda konuşan Genel Sekreter Gündoğdu, Büyükşehir’in kendi öz kaynaklarıyla 219 otobüs satın aldığını belirtti. Alınan otobüslerden 30 tanesinin hizmete başladığını söyleyen Gündoğdu, “Bugün filomuza katılan 30 araçla birlikte teslim aldığımız otobüs sayısı 150’ye ulaştı” dedi.

Otobüs alımına devam edeceklerini vurgulayan Gündoğdu, 150 otobüsün 114 tanesinin 12 metre ve 36 tanesi de 18 metre uzunluğunda olduğuna dikkati çekerek, "Üretimi devam eden 60 otobüsümüz var. Bunlardan 40 tanesi 9 metre ve 20 tanesi de 18 metre uzunlunda… Bu otobüsler de önümüzdeki aylarda filomuza katılacak” diye konuştu.