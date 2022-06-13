Kocaeli'nin amfibik aracı Ankara'ya gönderildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları için bölgeye amfibik araç gönderdiKOCAELİ (İGFA) - Ankara'da sağanak yağış sonrası yaşanan sel nedeniyle arama kurtarma faaliyetleri ve temizlik çalışmaları sürüyor.
AFAD’ın talebi üzerine Ankara’da yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce hem suda, hem de karada hareket edebilme özelilğine sahip amfibik araç gönderildi.
Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ‘’Ankara’da yaşanan sel felaketinin ardından kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere bölgeye amfibik araç gönderdik. Yaraları hep birlikte saracağız. Rabbim bizi afetlerden korusun’’ dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından amfibik araç ve 2 personel, Ankara Altındağ ilçesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarına destek vereceği kaydedildi.
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