Kocaeli'nin 'ahilik' coşkusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm güzel meziyetleri temsil eden Ahilik kavramı ve kültürünü düzenlediği etkinliklerle kent halkına tanıtıyorKOCAELİ (İGFA) - Anadolu’dan başlayıp dünyaya yayılan, Anadolu’nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına büyük katkı sağlayan Ahilik, yüzyıllardır esnafa yol gösteriyor. İyi ahlak, doğruluk, kardeşlik gibi meziyetlerin birleştiği sosyo-ekonomik bir sistem olan Ahilik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

İzmit Kent Meydanında gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Ticaret İl Müdür Vekili Sultan Kurbanoğlu, Kocaeli Esnaf Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

AHİ KORTEJİ İLE YÜRÜYÜŞ

Helal lokma yeme, üretimde kalite ve barış için çalışma sistemiyle asırlardır esnafa rehber olan Ahilik kutlamaları, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Ahilik kortejinin yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar Cumhuriyet Bulvarı başından Kent Meydanına kadar yürüdü. Kent Meydanında Mehteran ekibi bir gösteri düzenledi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar açılış konuşmaları ve Kur’an tilaveti ile devam etti.