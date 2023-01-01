Kocaeli'nin A Takımı 2022'de hızır gibi yetişti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden gelen yaklaşık 2 bin başvuruyu çözüme kavuştururken, A Takımı her işe hızır gibi yetiştiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden talep ve şikayetlerini bir dakika gibi çok kısa bir sürede ilgili birime ileten muhtarlar, hem kısa sürede hizmete kavuşuyor hem de zamandan ve kırtasiyeden tasarruf sağlıyor.

Hizmet açısından başarılı bir yılı geriden bırakan Muhtarlık İşleri Daire, sistem üzerinden 2022 yılında aldığı yaklaşık 2 bin talebi, yapılan çalışmalarla çözüme kavuşturdu. Kırsal bölgeler başta olmak üzere, hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla kurulan A Takımı da, mahallelerde acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, vatandaşların daha hızlı ve kaliteli hizmet almaları için muhtarların mahallelerindeki sorunlarının çözümü noktasındaki taleplerini yerine getiriyor. Başkan Büyükakın, en büyük hizmet ortağı olarak gördüğü muhtarların dolayısıyla vatandaşların her zaman yanında oluyor.

SİSTEM ÜZERİNDEN ANINDA DESTEK

Kurulduğu 2016 yılından beri Kocaeli’de 472 mahalle muhtarlığına hizmet veren “Muhtar Aktif Sistemi”, muhtarların istek ve şikayetlerini kolaylıkla iletmeleri açısından çok büyük fayda sağlıyor. Sistem üzerinden taleplerini interaktif olarak Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına ileten muhtarlar, böylece bu tür başvurular için belediyeye gitmek zorunda kalmıyor. Muhtarlar, sistem üzerinden yaptığı başvurularda, mahallelerine kazandırmak istedikleri ortak kullanım alanları, park ve oyun alanları, yol bakım ve onarım, parke ve kaldırım, su, altyapı ve kanalizasyon, cami, şadırvan, istinat duvarı, toplu taşıma ve ulaşım, kırtasiye ve ofis malzemeleri gibi konularda hizmet alıyor. Muhtar Aktif Sistemi üzerinden yapılan başvurular, e-imzalı dilekçe olarak işleniyor ve Muhtarlık İşleri Dairesi’ne gönderiliyor. Talepler, buradan ilgili birimlere gönderiliyor ve sistem üzerinde takip edilebiliyor. Gelen cevaplar ise ilgili muhtara yine sistem üzerinden bildiriliyor. Hizmet noktasında başarılı bir yılı geride bırakan Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın, mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının yeniden yapımı ve tadilatı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Muhtarlıklar ve mahalle konaklarının tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur, fayans, hazır beton, işçilik, kum ve demir gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. İşçilik ise imece usulüyle yapılarak, çalışmalara vatandaşların da katılımı sağlanıyor.