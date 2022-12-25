Kocaeli'ne son 20 körüklü daha geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 210 otobüsün kalan 20’si teslim edildi. Otobüsler, yakın zamanda trafiğe çıkacak.KOCAELİ (İGFA) - Toplu taşıma seferberliği başlatarak kent halkına daha hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla 210 otobüs satın almıştı. 210 Otobüsten kalan son 18 metrelik 20 adet körüklü araç Kocaeli’ye geldi.

Vatandaşların ulaşım hizmetinden daha fazla yararlanabilmesi için birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hizmeti verdiği otobüs filosunu her geçen gün büyütüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandıracağı 210 otobüsten kalan son 20 körüklü otobüs Kocaeli’ye ulaştı. İzmit Şehirlerarası Terminalindeki otobüs garajında tutulan yeni otobüsler, Büyükşehir Belediyesince yakın bir zamanda trafiğe çıkarak vatandaşlara hizmet verecek.

5 YIL GARANTİLİ

18 metre CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı ve alçak tabanlı BMC otobüsler 5 yıl yedek parça ve servis garantili. Alçak tabanlı olan otobüsler engelli vatandaşların rahatlıkla seyahat edeceği şekilde tasarlandı. Sesli uyarı sistemi, engelli koltukları ve engelli tekerlekli sandalye bölümü ile vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak. Ayrıca otobüsler çarpışma ve sürücü ikaz sistemine sahip ve yakıt tasarrufu, rampa çekiş performansı ile emsallerine göre daha güçlü motor sistemine sahip.

Ayrıca araç içerisinde son model yangın ikaz söndürme sistemi, ergonomik yapıya sahip nano teknoloji bakteri önleyici koltuk, bebekli, hamile, yaşlılar için özel olarak dizayn edilmiş fosfor özellikli görsellere sahip tercihli koltuklar ve elektronik yolcu bilgilendirme ekranları bulunuyor.