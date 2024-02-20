Kocaeli'ne memba kalitesinde içme suyu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kocaeli Karamürsel içme suyu projesinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - Tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkan DSİ, Kocaeli Karamürsel'de yürütülen çalışmalara yönelik açıklama yaptı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta,“ocaeli Karamürsel İçmesuyu Projesi kapsamında İhsaniye Barajı’ndan sağlanacak su ile Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile bu iki ilçe arasındaki sahil şeridinde yer alan yerleşimlerin uzun vadede içme, kullanma suyu temini sağlyacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği ve su tutmaya başlanan İhsaniye Barajı'nin projenin su kaynağını oluşturduğuna dikkati çeken Balta, proje kapsamında bulunan diğer işlerden “Kocaeli Karamürsel İçmesuyuArıtma Tesisi” ile “Kocaeli Karamürsel Su İletim Tüneli” işlerinin de hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, projenin diğer bileşenlerinden olan Kocaeli Karamürsel İçmesuyu İsale Hattı” işinin ihalesinin 25 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Proje kapsamında yapımı tamamlanan baraj inşaatının yanı sıra, 100 bin metreküp/gün kapasiteli konvansiyonel arıtma tesisinin 2 bin 768 metre uzunluğunda Ø2600 mm çaplı tünel ve 15,6 km uzunluğunda içmesuyu isale hattı yapılacağını belirterek, "Projenin ilk etabında İhsaniye Barajı’ndan alınacak su ile yılda 15,26 hm3 içmesuyu faydası sağlanacak. Diğer su kaynağı olan Avcıdere Barajı’nın da yapılması ile fayda yılda 25,44 hm3 olacaktır" diye konuştu.