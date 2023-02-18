Kocaeli'ne Acil Durum Merkezi yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin olası afetlere yönelik hazırlıkları devam ediyor. Olası bir afette merkezi bir yönetim için Acil Durum Merkezi kuruluyor.KOCAELİ (İGFA) - Afet ve acil durumlarda merkez yönetim üstü olacak Acil Durum Merkezi, kentin önemli bir eksiğini gidermiş olacak.

AFET YÖNETİMİ

17 Ağustos 1999 yılında asrın felaketini yaşayan Kocaeli’nin afete hazır bir şehir olması için Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından deprem yönetimi ve adet sonrası koordinasyonun sağlanmasının önemi bir kez daha tecrübe edildi. 1999 Marmara depreminde yaşanan sorunları çok iyi etüt eden Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümler yapan ve depremde hasar gören binaları yıkarak afete hazır bir şehir için çalışıyor. Bu kapsamda olası afet durumlarında kullanılmak için Acil Durum Merkezi kuruluyor.

TEMEL BETONU ATILDI

Ocak ayı içerisinde temeli atılan Acil Durum Merkezi prefabrik bir yapı olarak İzmit’te inşa ediliyor. Prefabrik yapının imalatı sürüyor. Acil Durum Merkezinin çatı imalatı da ekipler tarafından yapılıyor. Bina içerisinde ise elektrik tesisatı sürüyor.

PREFABRİK YAPI

Acil Durum Merkezi içerisinde 4 adet ofis, eğitim salonu, mutfak, depo, kış bahçesi, lavabolar ve soyunma odası yer alacak. Merkez tamamlandığında acil durumlarda bir üst olarak kullanılacak.