Kocaeli'nden yükselen mesaj: Darbecilere geçit yok

Milli İrade Meydanı’nda bir araya gelen binlerce Kocaelili, darbe ve darbecilere geçit vermeyeceklerini tek yürek olarak bir kez daha dünyaya ilan ettiKOCAELİ (İGFA) - Binlerce Kocaelili,15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde bir araya gelerek, darbe ve darbecilere şehit kanlarıyla emanet edilmiş vatan topraklarını bırakmayacaklarını bir kez daha gösterdi. Milli İrade Meydanı’nda binlerce kişi, demokrasi ve vatan için canlarını veren şehitlerimiz için okunan 368 bin 779 adet yasin-i şerifin duasına da semaya açtıkları elleriyle eşlik etti. Ayrıca etkinlikler içinde “Temmuzdan Sonsuza” sloganı ile gerçekleştirilen özel sahne gösterisi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

TEMMUZDAN SONSUZA TEK YÜREK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine son derece anlamlı bir anma etkinliği düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ve Milli İrade Meydanı’nda Kocaeli Valiliği ve ÖNDER ile ortaklaşa gerçekleştirilen anma etkinliğine binlerce vatandaşın yanı sıra, Kocaeli AK Parti Milletvekilleri İlyas Şeker, Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Türkiye Muharipler Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, 15 Temmuz darbe girişiminde dönemin Milli Savunma Bakanı olan Fikri Işık, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, ilçe belediye başkanları, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel katıldı. Anma etkinliğinin en özel konukları ise hiç kuşkusunuz o gece canlarını vatan için siper eden 15 Temmuz gazileri oldu. Program 20.00’de vatandaşların alana alınmasıyla başladı. Protokol katılımı ile akşam namazı cemaatle birlikte alanda kılındı. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasını protokol konuşmaları takip etti.

15 TEMMUZ HAİNLER KARŞISINDA BEDENİNİ SİPER EDENLERİ UNUTMAMA GÜNÜ

Burada ilk konuşmayı yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sözlerine “Bu meydan o kadar güzel görünüyor ki. Bugün burada olmayı tercih eden tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun” diyerek başladı. 15 Temmuz’un, hain darbe girişimini unutmama günü olduğunu kaydeden Büyükakın, “Bugün hainler karşısında bedenini siper eden vatan evlatlarını anma günü. Onların anısı önünde saygıyla eğilme günü. Yıllar yılı sinsi bir şekilde, bir kanser hücresinin vücudu sarması gibi bu milletin bütün noktalarına sızmayı başarmış, organize bir şekilde başı dışarda olan bu örgüt mensupları millete kast edecekleri günü sabırla beklemişler. Tarihimizde bu kötü günler her zaman yaşandı. Bu günlerde imanla duran vatan evlatlarıyla kahramanlık destanları yazıldı. Bildiği destanları bir kez daha tekrar ederek, hain darbe girişimine Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlara aktı. Ve o hain darbe girişimine karşı etten duvar olduk. Bugün o gün yaşananları unutmama, hatırlama ve gençlerimize öğretme günü. O günlerden ders çıkartma günü. Bu millet o gün tankların karsısında selam duranları unutmayacak. Bu millet tankların karşısında duranları da unutmayacak. Göğsünü siper edenleri de unutmayacak. Bu sürece gelen yanlış adımları da unutmayacak ve bunlardan ders çıkartacak. En kıymetli olan ise bugün bu meydanı doldurmanız. Alanın hınca hınç dolu olduğunu görüyoruz. Canlı, uyanık, dipdiri olduğunuzu bir kez daha haykırıyorsunuz. İnşallah bu memleket bir daha öyle günler görmez. Ama onlar da, yerli işbirlikçileri bilsin ki, bu vatanın evlatları söz konusu vatan olduğunda her hesabı kenara koyup bir ve beraber olmayı bildi. 15 Temmuz’da da bildi gelecekte de bilecek. Bu milletin evlatları o gün olduğu gibi bundan sonra da hangi çılgın bana zincir vuracakmış diyecektir. Ben o gün vatan uğuruna, vatan işgaline karşı duran, canını esirgemeyen, şehit düşen vatan evlatlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Gazi kardeşlerim ki, bazıları aramızda, onlara sağlıklı bir hayat diliyorum. O günleri bir daha milletimizin yaşamamasını ümit ediyorum” dedi. Başkan Büyükakın sözlerini Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un “Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal” dizeleriyle son verdi.

15 Temmuz’da dönemin Milli Savunma Bakanı olan Fikri Işık da sözlerine tüm şehitleri anarak başladı. Işık konuşmasında 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı. “Cumhurbaşkanımızın ve halkımızın dirayetli tutumu ile hain darbe girişimi bertaraf edildi” diyen Işık, “Bu kahramanlığı yazan sizlersiniz. Türk Ordusu Peygamber ordusudur. Bu toprakları bize canlarıyla emanet eden şehitlerimizi bir daha rahmetle anıyorum, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum” diye konuştu.

“15 TEMMUZ, HAİN DARBE GİRİŞİMİ OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİR”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un hain ve sinsi, bir darbe girişimi olarak tarihe geçtiğini söyledi. Türk Milletinin her daim hür yaşamayı tercih ettiğini kaydeden Vali Yavuz, “Alçakça bu vatana ihanet eden asker kılıklı hainler Türk Silahlı Kuvvetlerimize kast etmiştir. Kahraman ordumuza olan güvenimiz asla azalmamıştır. Bu çetenin mensupları hiçbir zaman pişman olmadılar. Çünkü bunlar haindir. Sahipleri izin verirse ancak konuşurlar. Hepsinin kod adları var. Bir cemaatin kod adı olmaz. Aslında FETÖ İslam dininin içini boşaltmış, istismar etmiş, aziz Türk Milletinin ne kadar değeri varsa bunları itibarsızlaştırmıştır. Asıl tehlike budur. Pişman değiller ve olmayacaklar. Mağduriyet algısı yaratıyorlar. İstikbalimize yapılan hainlikleri affetmek mümkün de değildir” şeklinde konuştu.

SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR

Öte yandan Milli Sporcular tarafından şanlı sancağımız Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a teslim edildi. Ardından tüm protokol sahneye gelerek bayraklarla alana gelen demokrasi ve vatan nöbeti tutan vatandaşları selamları. On binlerce Kocaelili de bu anlamlı selamlamaya ellerindeki Türk Bayraklarıyla karşılık verdi. Karşılıklı selamlaşma Milli İrade Alanına yine tarihi günlerinden birini yaşattı. On binlerce insan ellerinde Türk Bayraklarıyla söz konusu vatan olduğunda gerisinin teferruat olduğunu bir kez daha tüm dünyaya adeta haykırdı.

TEMMUZDAN SONSUZA ÖZEL SAHNE GÖSTERİSİ

Bu yılki anma etkinliği içinde özel bir sahne gösterisi düzenlendi. “Temmuzdan Sonsuza” sloganı ile gerçekleştirilen sahne gösterisinde Anadolu coğrafyasına girişimiz ile başlayan tarihsel süreç, 15 Temmuz 2016 gününe gelinceye kadar yaşanan olayları tasvir eden çeşitli sahne disiplinleriyle izleyicilere sunuldu. Gösteride konser, tiyatro, şiir, animasyon gösterileri de yer aldı. Yaklaşık 70 dakika süren gösteride hazırlanan özgün metni Ali Nuri Türkoğlu seslendirdi.

İBRAHİM SADRİ, AKİF ŞİİRLERİNİ SESLENDİRDİ

Yücel Arzen’in hazırladığı bestenin de içerisinde olduğu sahne etkinliklerinde Elif Buse Doğan, Bekir Ünlüataer, Mehmet Kemiksiz şarkı ve ilahileri icra etti. Arif Nihat Asya, Nurullah Genç ve Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini ise İbrahim Sadri büyük bir başarı ile seslendirdi.

EŞ ZAMANLI SALALAR OKUNDU

Sahne gösterisinin bitimiyle etkinliğin sonuna yaklaşıldı. Sala okumalarına kadar 15 Temmuz günü yaşanan olaylar video gösterileri ile aktarıldı. Gece yarısından sonra Kocaeli’ndeki tüm camilerden eş zamanlı salalar okundu. Program salaların okunmasıyla sona erdi.