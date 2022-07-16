Kocaeli'nde yeni Emniyet binasına yaya üst geçidi ve durak cebi

Başiskele D-130 Yeni Gölcük Yolu üzerinde inşa edilen yeni Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidi ve toplu taşıma araçlarına yönelik durak cebi yapılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale gerçekleştirildi. İhaleye 4 firma teklif verdi. En düşük teklif 17.306.920 TL ile GLO İnşaat firmasından geldi.KOCAELİ (İGFA) - 44 metre uzunlukta 3 metre genişlikte çelik konstrüksiyon olarak yapılacak yeni üst geçit, D-130 Karayolu üzerine inşa edilecek. Üst geçidin yanı sıra 295 metrelik bir durak cebi yapılarak toplu taşıma araçlarının durup kalkabileceği bir alan inşa edilecek. 2 adet asansörü olacak yaya üst geçidi tek açıklıklı olarak bir başında birde sonunda ayakları olacak şekilde projelendirildi. İhale sonrası yapımına başlanacak yaya üst geçidi ve durak cebi ile vatandaşların yeni emniyet müdürlüğü binasına ulaşımı kolaylaşacak.

YAN YOLLARI VE OTOPARKI YAPILDI

Başiskele D-130 Karayolu’nun Yeni Gölcük Yolu üzerindeki Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın 3 kilometrelik yan yolları ve 14 bin metrekarelik otoparkı Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştı.

EN DÜŞÜK FİYAT 17.306.920 TL

İhaleye katılan firmalar ve verdikleri teklifler ise şöyle; İlke Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 19.306.920 TL, Emay Mimarlık Mühendislik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 18.791.524 TL, Metre Enerji Taahhüt İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 17.986.016,16 TL, Mehmet Erdal Balanlı, GLO İnşaat Kimya Temizlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 17.306.920 TL.