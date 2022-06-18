Kocaeli'nde yaz spor okulu zamanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağlıklı ve sporcu nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Ücretsiz Spor Okulları yaz döneminde de hizmet verecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ücretsiz Spor Okulları, 12 ilçede yaz spor okullarıyla hizmet vermeye devam ediyor. 6-14 yaş aralığındaki öğrenciler başvurularını yapabilir. Başvurular 20 Haziran'da başlayacak. Eğitimler haftada 2 gün birer saat şeklinde planlandı. Öğrenciler yaz dönemi boyunca 9 spor branşında eğitim alabilecek. Branşlar atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, masa tenisi, satranç, voleybol ve yüzme olarak belirlendi. Yaz dönemi eğitimleri 11 Eylül 2022 tarihinde son bulacak.

6-14 yaş aralığındaki öğrencilerin katılabileceği ücretsiz yaz spor okullarına başvuru yapmak isteyenler, ALO 153 hattını aradığında ilçe koordinatörleri tarafından gerekli bilgilendirme yapılacak. Bu doğrultusunda başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız ilçelerdeki spor salonlarına gidip başvuru formu doldurabilecek. Başvuru için T.C. kimlik fotokopisi ile 1 (adet) vesikalık fotoğraf gerekiyor.

Ücretsiz Yaz Spor Okullarının faaliyet göstereceği spor salonları; Başiskele’de Vezirçiftliği Spor Salonu, Çayırova’da Şehit Er Mücahit Okur İ.H. Lisesi Spor Salonu ve Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu, Darıca’da Bağlarbaşı Spor Salonu, Derince’de Şehit Osmangazi Çetingöz Spor Salonu, Dilovası’nda Solventaş İlkokulu Spor Salonu, Gebze’de GEBZESEM Spor Salonu ve Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi, Gölcük’te Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi, İzmit’te SEKASEM Spor Salonu ve 50. Yıl Spor Salonu, Kandıra’da Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Spor Salonu ve Hergeleci İbrahim Spor Salonu, Karamürsel’de Lütfü Hıncal Spor Salonu ve Karamürsel Belediyesi Spor Salonu, Kartepe’de Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, Körfez’de ise Naim Süleymanoğlu Spor Salonu.