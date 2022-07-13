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Kocaeli'nde “Temmuzdan Sonsuza” 15 Temmuz anma etkinliği

GÜNDEM 13.07.2022, 13:10
Kocaeli'nde “Temmuzdan Sonsuza” 15 Temmuz anma etkinliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde özel sahne gösterisinin de içinde olduğu anlamlı bir etkinlik düzenleyecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde, geçen yıllarda olduğu gibi yine son derece anlamlı bir anma etkinliği düzenleyecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler içinde “Temmuzdan Sonsuza” sloganı ile özel bir sahne gösterisi düzenlenecek. Vatandaşların her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu etkinliğe yoğun ilgi göstermeleri bekleniyor.

ETKİNLİK PROGRAMI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği, 15 Temmuz Cuma günü İzmit Milli İrade Parkı’nda gerçekleştirilecek. Program 20.00’de vatandaşların alana alınmasıyla başlayacak. Protokol katılımı ile akşam namazı cemaatle birlikte alanda kılınacak. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasını protokol konuşmaları takip edecek. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanının söz konusu hitabı Milli  İrade Meydanı’ndan canlı olarak yayınlanacak. Saatler 22.00 sularını gösterdiğinde ise İl Müftülüğü hocaları tarafından Kuran-ı Kerim okunacak. Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, tüm şehitler adına başlattığı “Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet” çağrısı kapsamında okunan Yasin-i Şeriflerin duası yapılacak.

TEMMUZDAN SONSUZA ÖZEL SAHNE GÖSTERİSİ

Bu yılki anma etkinliği içinde özel bir sahne gösterisi düzenlenecek. “Temmuzdan Sonsuza” sloganı ile gerçekleştirilecek olan sahne gösterisi 22.25’te başlayacak.

15 TEMMUZ’A KADARKİ TARİHİ SÜREÇ GÖZLER ÖNÜNE SERİLECEK

15 Temmuz darbe girişimini ve tarihimize dair en önemli kırılma noktalarından birini içeren söz konusu anlatımda, konser, tiyatro, şiir, animasyon gösterileri yer alacak. Ayrıca sahnedeki barkovizyondan darbe girişiminde yaşanan olaylar halka gösterilecek. Gösterimlerde Anadolu coğrafyasına girişimiz ile başlayan tarihsel süreç, 15 Temmuz 2016 gününe gelinceye kadar yaşanan olayları tasvir eden çeşitli sahne disiplinleriyle izleyicilere sunulacak. Yaklaşık 70 dakika sürecek olan program için hazırlanan özgün metni Ali Nuri Türkoğlu seslendirecek.

İBRAHİM SADRİ, AKİF ŞİİRLERİNİ SESLENDİRECEK

Yücel Arzen’in hazırladığı bestenin de içerisinde olduğu sahne etkinliklerinde Elif Buse Doğan, Bekir Ünlüataer, Mehmet Kemiksiz şarkı ve ilahileri icra ederken;  Arif Nihat Asya, Nurullah Genç ve Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri İbrahim Sadri tarafından seslendirecek.

GECE YARISINDAN SONRA EŞ ZAMANLI SALALAR OKUNACAK

Sahne gösterisinin bitimiyle etkinliğin sonuna yaklaşılacak. Sala okumalarına kadar 15 Temmuz günü yaşanan olaylar video gösterileri ile aktarılacak. Gece yarısından sonra Kocaeli’ndeki tüm camilerden eş zamanlı salalar okunacak. Program salaların okunmasıyla sona erecek.

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