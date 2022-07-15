Kocaeli'nde Şehit Oktay Kaya Caddesi’nde kesintisiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir, Gebze’de bulunan Şehit Oktay Kaya Caddesi’ndeki üst yapı çalışmalarını tamamladı. Cadde yeni haliyle bölge esnafından tam not aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında hizmetlerine kesintisiz devam ediyor. Kocaeli genelindeki ulaşımın daha kaliteli olması için cadde ve sokakların eskiyen ve bozulan asfaltlarını yenileyen Büyükşehir ekipleri, ‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu kapsamında konforlu ulaşıma ciddi yatırım yapıyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Gebze Arapçeşme Mahallesi’nde bulunan Şehit Oktay Kaya Caddesi’ni yeni yüzüne kavuşturdu.

Bin 100 metre uzunluğunda bulunan çift şeritli caddeye geçtiğimiz yıl bin 750 ton binder asfalt kullanan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, zeminin istenilen düzeye gelmesinden sonra son kat asfalt serme işlemine geçmiş ve kısa bir süre önce de Gebze Kadın Cezaevi şeridinde bulunan yolun son kat asfalt serimini tamamlamıştı.

Ekipler son olarak diğer şeritte bulunan yolun son kat asfaltını döktü. Her iki şerit için toplam 2 bin 200 ton asfalt kullanan Büyükşehir, Şehit Oktay Kaya Caddesi’ne kesintisiz ve güvenli ulaşım kazandırdı. Bölge esnafı ve vatandaşlar da, konforlu ulaşıma ciddi yatırım yaparak cadde yolunu yenileyen Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇALIŞMAYA DEVAM

Kocaeli genelinde vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayan Büyükşehir ekipleri, asfalt çalışmaları ile kentin her bölgesini güzelleştiriyor. ‘Daha modern ve yaşanabilir bir Kocaeli’ hedefiyle gece gündüz çalışan Büyükşehir, mevcut yollarda gerçekleştirdiği bakım ve yenileme çalışmalarıyla araç ve yaya trafiğine ciddi rahatlık ve konfor kazandırmaya devam edecek.