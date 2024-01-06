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Kocaeli'nde sağlıklı ete ulaşım Büyükşehir Mezbahasında

GÜNDEM 06.01.2024, 11:04
Kocaeli'nde sağlıklı ete ulaşım Büyükşehir Mezbahasında

Kocaeli Büyükşehir mezbahasında 2023 yılında 7 bin 672 hayvanın kesimi yapılırken, kasaplara 2 milyon 41 bin 969 kg sağlık et teslim edildiKOVCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası halkımızın sağlıklı bir ortamda et ve et ürünlerini tüketilebilmesi adına hizmet vermeye devam ediyor. İzmit Solaklar mevkiinde bulunan Büyükşehir Mezbahası, içerisinde son teknolojik yenilikler barındırıyor. 2023 yılında küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 2 milyon 41 bin 969 kg et mezbahadaki modern ve hijyenik ortamda kesilerek, vatandaşa sunulmak üzere kasaplara teslim edildi.

PROFESYONEL TEKNOLOJİYE SAHİP TESİS

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ruhsatlanmış son teknolojik teçhizatla kesim yapılabilen, 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip mezbaha içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alıyor. Yapıda 200 büyükbaş için, 200 de küçükbaş için kesim alanı bulunuyor. Mezbaha ayrıca 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depolarına sahip. Tesiste 2023 yılında 6 bin 657 büyükbaş, 1 bin 15 küçükbaş olmak üzere 7 bin 672 hayvanın kesimi gerçekleştirildi. 2 bin 326 kg hayvan organı ise imha edildi.

OTOMASYON SİSTEMİYLE HELAL KESİM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, pandemi süreci de dâhil olmak üzere hiç ara vermeden, temizlik ve sağlık kurallarına uygun et kesimlerine devam edilen tesise, birçok kişi ve kurum tarafından teknik ziyaretler gerçekleştiriliyor. Otomasyonla kontrol edilebilen, hareketli platformlar ve otomatik taşıyıcıların kullanıldığı tesis, teknik ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İnsan sağlığını koruyan bir teknoloji ile seri ve helal kesim yapılabilmesi ayrıca beğeni topluyor.

SAĞLIK VE TEKNOLOJİDE ÖRNEK

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı işinin ehli personel tarafından kesimler yapılan tesis, gerek sağlık gerekse teknolojik yönden Türkiye’de ve dünyada örnek alınıyor. Büyükşehir Mezbahası, bugüne kadar başta Et Balık Kurumu olmak üzere Türkiye’den ve dünyadan bazı Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yanında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından incelemelerde bulunmak üzere ziyaret edildi. 

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