Kocaeli'nde öğrenciler Ar-Ge serasında çilek yetiştiriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince ilçesinde yürütülen proje doğrultusunda, “Yeni Nesil Organamineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası” alanında öğrencilerle birlikte çilek fidesi diktiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği, Gebze Teknik Üniversitesi ve Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile yürütülen “Yeni Nesil Organamineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası” projesi kapsamında, Derince ilçesinde oluşturulan Ar-Ge serasında, Tarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri çilek yetiştiriciliği yapılıyor. Ürünlerin gelişimi, dikimden hasat aşamasına kadar öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulu ziyaret ederek, Ar-Ge serasında incelemelerde bulundu. Bakan Tekin’e, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Okul Müdürü Selman Utkan, öğretmenler ve Tarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri eşlik etti.

ÖĞRENCİLER AR-GE SERASINDA ÇİLEK YETİŞTİRİYOR

Kocaeli’de ilk kez Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan tarım teknolojileri bölümünde öğrenim gören öğrenciler, 768 metrekare uygulama sahasında topraksız tarım yöntemi ile çilek yetiştiriyor. Yerli topraksız tarım katı ortam kültür malzemeleri, kontrol ve otomasyon sistemleri ile organik bitki besleme ve koruma ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ÇİLEKLER YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA YETİŞTİRİLİYOR

Güneş paneli ve havalandırma penceresi olan, sera içindeki sıcaklığı ve nemi kontrol altında tutabilen özelliklere sahip topraksız tarım yapılan serada, yurt dışından ithal edilen kokopit (Hindistan cevizi lifi) yerine, İç Anadolu Bölgesi’nden getirilen milli ve yerli volkanik cüruf kullanılıyor. Yenilikçi sistemde organomineral besin eriyiği defalarca kullanılarak, atık oluşumu engelleniyor. Proje ile yerli ve milli ekipmanlar kullanılarak daha az maliyetle katma değeri yüksek alternatif ürünler elde edilmesi planlanıyor.

BAKAN TEKİN, ÖĞRENCİLERLE ÇİLEK FİDESİ DİKTİ

Bir dizi etkinlik ve açılış programları için Kocaeli’ne gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okulun tarım atölyesinde öğrencilerin modern tarımda kullanılan teknolojiler ve akıllı teknolojilerin tarıma entegrasyonu konularındaki çalışmaları yerinde gören Bakan Tekin, burada öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Okulun bahçesinde bulunan Yeni Nesil Organamineral Topraksız Tarım Ar-Ge Serası’nı da ziyaret eden ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Tekin, Vali Yavuz, Başkan Büyükakın ve öğrencilerle birlikte serada çilek fidesi dikti.

BAKANDAN TEŞEKKÜR

Tarım teknolojileri bölümü öğrencilerinin Ar-Ge serasında topraksız tarım yöntemleri ile uygulamalı olarak çilek yetiştirerek saha deneyimi kazandıklarını belirten Bakan Tekin, eğitime olan katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve okul yöneticilerine teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise hayata geçirdikleri projelerde hep geleceği düşündüklerini belirterek, Kocaeli’nin eğitimde öncü projeler üreten bir şehir olduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın, katılımlarından ve desteklerinden dolayı Bakan Tekin’e teşekkür etti.