Kocaeli'nde muhtarlardan kentin kültürel yerlerine ziyaret

Kocaeli Büyükşehir’in “Gez Gör Kocaeli” projesi kapsamında Başiskele, Gölcük ve Karamürsel mahalle muhtarları tarihi, turistik ve kültürel yerleri ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Gez Gör Kocaeli” projesi kapsamında il genelindeki 472 mahalle muhtarına kentin tarihi, kültürel ve turistlik yerleriyle belediyenin prestij projelerinin uygulandığı tesislere ziyaret programları düzenliyor. Bu doğrultuda Başiskele, Gölcük ve Karamürsel mahalle muhtarları; Distilasyon merkezi, Bağçeşme Namazgah Şehitliği, Orhan Camii, Süleyman Paşa Hamamı ve Ormanya’yı ziyaret etti.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünün organizasyonunda, “Gez Gör Kocaeli” projesi kapsamında, il genelinde muhtarların katılımıyla her hafta bir program düzenleniyor. Muhtarlar, rehber eşliğinde hem kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini görmek imkanı elde ediyor hem de yorgunluk atarak, güzel bir gün geçirme fırsatı yakalıyor. Muhtarlar ilk olarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020’de TABİP kapsamında hayata geçirilen ve Başiskele ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezini ziyaret etti. Yetiştirilen demostrasyon bitkilerden, su buharı yöntemi ile uçucu yağlar elde edilen distilasyon (damıtma) merkezinde elde edilen katma değeri yüksek ürünler ilaç, kozmetik ve takviye gıda sektöründe kullanılıyor. Tesisin ünitelerini gezen muhtarlara, işleyiş ve çalışmalar hakkında bilgi verildi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban ve şube müdürlerinin de katıldığı ziyaretlerde hizmetlerle ilgili de fikir alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar, güzel bir etkinlikte bir araya gelerek hem kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini gördüklerini hem de kaynaşma ortamı bulduklarını belirterek, programı düzenlediği için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

MUHTARLAR PROGRAMDAN MEMNUN

Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ovacık Mahalle Muhtarı İlhan Altıntaş: Çok güzel bir program oldu. Muhtarlarımız yorucu ve yoğun mesainin ardından şehri tanıma fırsatı yakaladı. Muhtar arkadaşlarımız bu ziyaretlerden çok memnun. Derneğimiz ve muhtar arkadaşlarım adına Tahir Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.

Gölcük Halıdere Körfez Mahalle Muhtarı Necmettin Bekar: Doğma büyüme Kocaeliliyim ama hala kentte gidemediğim, görmediğim yerler vardı. Kentin tarihi ve kültürel yerlerini, özelliklerini rehber eşliğinde görmüş ve tanımış olduk. Muhtar arkadaşlarımızla da kaynaşma ortamı bulduk. Tahir Başkanımıza bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz.

Karamürsel Dereköy Mahalle Muhtarı Vehbi Karataş: Ziyaretlerden çok memnun kaldık. Bugün incelediğimiz yerlere daha önce hiç gitmemiştim. Bu vesileyle kentimizin güzelliklerini görme, tanıma fırsatı yakalamış olduk. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Gölcük Dumlupınar Mahalle Muhtarı Remzi Saral: Örnek bir programa katıldık ve bizim için çok faydalı oldu. Muhtar olarak mahallemiz için bir talepte bulunduğumuz zaman hiç geri çevirmiyorlar. Bu çalışmalarından dolayı Tahir Başkanımıza teşekkür ediyoruz.