Kocaeli'nde kimse üşümeyecek

Büyükşehir, Kocaeli genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin 41 Su Nakit kartlarına yakacak yardımlarını da yatırdıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kış mevsimin kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde düzenli gıda desteği alan ailelere yakacak desteği ödemelerine başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara her yıl verilen yakacak desteği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatlarıyla Kasım -Nisan ayları boyunca 6 ay geçerli olmak üzere aylık 500 TL, toplamda ise 3 bin TL olarak vatandaşların 41 Su Nakit kartlarına yatırılacak. Yakacak desteğinin ilk ay ödemesi (kasım ayı) su nakit kartlara yatırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde Kocaeli’nde ikamet eden ihtiyaç sahibi 16 bin 440 aileye yakacak desteğinde bulundu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projede, ihtiyaç sahibi ailelerin 41 Su Nakit kartlarına toplamda altı aylık süre zarfında her aileye toplamda 3 bin lira yakacak desteği yapılmış olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına başvuran vatandaşların talepleri doğrultusunda, Büyükşehir’in uzman personeli tarafından sosyal incelemeler yapılarak başlayan sürecin ardından, talepte bulunanların ihtiyaç sahibi olup olmadığı, ihtiyacın türü ve neler yapılabileceği konuları, Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda karara bağlanıyor.