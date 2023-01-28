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Kocaeli'nde Kaz Bayramı

GÜNDEM 28.01.2023, 11:36
Kocaeli'nde Kaz Bayramı

Kocaeli'nde geçmişi 200 yıl öncesine dayanan Kaz Bayramı etkinliği ikinci kez kutlanırken vatandaşların ilgisi yoğun olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinleri iş birliği ile düzenlenen geleneksel Kaz Bayramı Etkinliği, kent sakinlerinin yoğun katılımıyla İzmit Eseler Köyü'nde gerçekleştirildi. Geçmişi 200 yıl öncesine dayanan Kaz Bayramı etkinliği için çeşitli ritüeller de gerçekleştirildi. Kaz Bayramı’nda Kocaeli’nin yöresel ve kültürel değerlerinin sergilenmesi sağlandı. Köylülerin üretmiş oldukları yöresel ürünleri satabilecekleri stantlar yer aldı. Geleneksel yöntemle pişirilen kazlar, yufka eşliğinde etkinliğe katılan vatandaşlara servis edildi.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Müftüsü Sinan Cihan, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş halkı katıldı.

Geleneklerin milletlerin parmak izi gibi olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu izi kaybetmemek gerekir. Burada yapılan da bu. Farklılıklarımızla birlikte hep beraber Türkiye’yiz. Burada çok büyük bir emek var. Geçen yıl camiyi yapalım demişlerdi. Camimiz de hayırlı olsun. Yufka açmak için bir yer varmış onu da yaparız. Birliğimiz daim olsun. Bayramınız kutlu olsun” diye konuştu.

Kaz Bayramı her yıl ocak ayının ikinci yarısında, köy büyüklerinin belirlediği tarihte kutlanıyor. Bayram hazırlıkları imece usulüyle kuru yufka açılması ve kazların besiye çekilmesiyle başlar. Kazların pişirilmesi sırasında kullanılacak olan doğal şişler kızılcık ağacından kesilerek hazırlanır. Bayramdan 2 gün önce toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizlenerek, bir gece dinlenmeye bırakılır, donan yağı alınır. Kazın eti kadar yağı da yıllık ihtiyacı karşılaması sebebiyle önem arz etmektedir. Bir gün süreyle suya yatırılan kazlar, bayram sabahı sudan çıkarılarak şişlere dizilir, kaz tavalarının içerisine bir miktar su koyularak fırına sürülür.

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