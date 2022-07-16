Kocaeli'nde İzmit Belediye Tiyatrosu’na bir ödül daha

Kocaeli'nin İzmit Belediye Tiyatrosu oyuncusu Durmuş Çetin, ‘Vasati 4 Kişi’ oyunundaki performansıyla XXII. Direklerarası Anadolu Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu seçildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan İzmit Belediye Tiyatrosu, ödül almaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay 9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinde ‘En iyi yeni oyun’ ödülünü kazanan İzmit Belediye Tiyatrosu’nun Vasati 4 Kişi oyununa bir ödül daha geldi.

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Bu kez ödülü bireysel performansıyla İzmit Belediye Tiyatrosu oyuncusu Durmuş Çetin aldı. Başarılı tiyatro oyuncusu Durmuş Çetin, izleyici oylarıyla belirlenen 22. Direklerarası (Anadolu Tiyatroları) Anadolu Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.