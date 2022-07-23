Kocaeli'nde imar toplantısı

Kocaeli'nde 12 ilçe belediyesinin katılımı ile Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen aylık imar toplantısı Çayırova ilçesinde yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Her ay Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden sonraki ilk cuma günü İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen imar toplantısına bu kez Çayırova Belediyesi ev sahipliği yaptı. 12 ilçenin belediye başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katılımı ve Büyükşehir Belediyesi uzman personelinin de hazır bulunduğu imar toplantıya Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler iştirak etti.

Toplantının başlangıcında uzman personelle çeşitli konular üzerine istişarede bulunan Çiftçi, Çayırova’nın Kocaeli ve İstanbul gibi iki büyük şehrin ortasında olduğunu ve ilçedeki yapılaşmada imar kurallarını çok sıkı bir şekilde uyguladıklarını belirtti. Toplantıya eksiksiz bir şekilde katılan uzman personele teşekkür ederek konuşmasına başlayan Günler, 3194 sayılı kanunun geçici 11. maddesinde düzenleme, Yıkım Ruhsatı, Büro Tescil Belgesi, Ruhsat iptali Otopark Yönetmeliği değişikliği ve Kaçak Yapılar konuları üzerine bilgilendirmelerde bulundu. Günler, ilçe belediyelerinin teknik personelinden gelen soruları da cevapladı.