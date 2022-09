Kocaeli'nde havadan denetim karadan ve denizden temizlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Let’s Do It Türkiye, 17 Eylül 2022 Dünya Temizlik Günü etkinliği kapsamında İzmit Sahili’nde temizlik yaptı. Büyükşehir çalışanları ve onlarca gönüllünün katıldığı etkinlikte 5 kategorideki çöpler (kağıt, plastik, metal, cam, izmarit) ayrıştırılarak toplandı. Etkinlik 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Let’s Do it! (Hadi Yapalım) Türkiye işbirliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan tüm vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından yelek, maske, eldiven, çöp torbası ve çöp toplama aparatları dağıtıldı. Etkinliğe katılan gönüllü vatandaşlar doğaya atılmış kağıt, plastik, metal, cam ve izmarit atıklarını topladı. Etkinlik kapsamında çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturuldu.

DENİZ SÜPÜRGELERİ İLE TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı deniz süpürgeleri kıyıda temizlik yaptı. Kıyıya vuran evsel atıklar ve yosunlar ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toplandı.

HAVADAN DENETİM YAPILDI

Öte yandan deniz uçağı tarafından da havadan denetim yapıldı. Deniz uçağı, deniz kirliliğini anlık olarak merkeze bildirirken oluşabilecek orman yangınlarını gözlemliyor ve içme suyu havzalarının kontrolünü de sağlıyor. Daha uzun menzilli yeni uçak, körfezin ve Marmara Denizi’nin havadan denetlenmesi ve kontrol edilebilmesine büyük katkı sağlıyor.

81 İLDE 273 FARKLI NOKTADA

Geçtiğimiz yıllarda dünya genelinde 191 ülkede 60 milyondan fazla insanın çöp körlüğünü yenmesi ve farkındalık oluşturmasına katkı sağlayan Dünya Temizlik Günü bu yıl 17 Eylül 2022 tarihinde 81 ilde 273 noktada gerçekleştirildi.

LET’S DO İT TÜRKİYE

‘’Let’s Do it’’ hareketi 2008 yılında Estonya’da başlamış ve bugün tüm dünyada yaygınlaşmış bir çevre hareket. Bu hareket kapsamında 18 Eylül Dünya Temizlik Gününde Kocaeli Büyükşehir ile Let’s Do it Türkiye işbirliğinde temizlik etkinliği düzenlenecek. Etkinlik kapsamında doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.