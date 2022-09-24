Kocaeli'nde çocuklara renkli eğlence

Kocaeli Büyükşehir’in yaz boyu devam eden “Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım!’’ çocuk şenliği şimdi de köy okullarında renkli, eğlenceli atölyeler ve atletizmle devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin tüm ilçelerinde vatandaşın beğenisini kazanan ve 2022 yazına damga vuran Büyükşehir Belediyesi’nin “Çık dışarı oy-na-ya-lım!” isimli çocuk şenliği köy okullarında devam ediyor. Eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer aldığı çocuk şenliğinde minikler coşku dolu anlar yaşıyor.

BİZİM KÖYDE ŞENLİK VAR

Büyükşehir çocukların eğlenceli vakit geçirip gelişimlerine destek olan etkinlikleri Kocaeli’deki köy okullarında gerçekleştiriyor. Etkinlikte yer alan boyama atölyelerinde miniklerin el becerileri, hayal güçleri, ifade yetenekleri gelişirken, odaklanma becerisinin artmasına vesile olunuyor. Çocuklar için düzenlenen “Çık Dışarı Oy-na-ya-lım!” etkinlikleri okulların belirlediği saatlerde gerçekleştiriliyor. Şenlikte çocuklar için; topaç ve bez çanta boyama, eğlenceli atletizm parkuru gibi yarışlar düzenleniyor. Geçen hafta başlayan etkinlikler Gebze Kargalı İlkokulu ve Balçık İlkokulu, İzmit Çubuklu Osmaniye İlkokulu, İshakçılar İlkokulu, Körfez Sevindikli İlkokulu ve Kandıra’da bulunan Karaağaç İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

MİNİKLERE SÜRPRİZ HEDİYELER

“Çık dışarı oy-na-ya-lım!” çocuk şenliğinde yer alan yüz boyama standında çocukların yüzleri rengârenk boyanıyor. Ayrıca topaç boyama, bez çanta boyama atölyelerinde minik misafirler uygulamalı olarak yeteneklerini keşfediyor. Diğer taraftan da minikler eğlenceli atletizmde kıyasıya mücadele edip yarışma sonunda sürpriz hediyeler kazanıyor.