Kocaeli'nde Çayırova'daki dev park ilerliyor

Kocaeli Büyükşehir’in Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa ettiği dev parkta sona doğru yaklaşılıyor. Muhteşem park, 7’den 70’e herkese hitap edecekKOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde pek çok eser ve hizmeti hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, park, yeşil alan ve mesire alanı gibi sosyal yaşam alanlarının sayılarını da her geçen gün artırıyor.

Kent genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de önemli çalışmalar yürüten Büyükşehir, bu bağlamda Çayırova ilçesinde 33 dönüm alan üzerinde projelendirdiği Cumhuriyet Mahallesi Parkı’nda sona doğru yaklaştı.

‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu kapsamında vatandaşların daha nezih ve huzurlu mekânlarda vakit geçirmelerini amaçlayan Büyükşehir’in Çayırova’ya kazandıracağı dev park, bölgedeki sosyal donatı alanı eksikliğini büyük ölçüde giderecek. 33 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi Parkı’nın 22 bin metrekaresi yeşil alan olarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü parkın ilerleme oranı yüzde 85 seviyesine ulaştı. 2000 metrekare alanda granit ve bazalt plaktaş meydan döşemesini tamamlayan ekipler, parkın birinci bölgesinde bulunan 630 metrekare çocuk oyun alanının betonu ile amfi betonunu attı. EPDM kaplaması içinde uygun hava koşulları bekleniyor. Proje sahasında 850 metre iç baskı beton yollarını tamamlayan Büyükşehir, aynı şekilde iç proje yolları çevresine piknik masası cepleri yaptı.

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Parkı’nda pek çok sportif donatılar yer alıyor. Bu kapsamda 364 metrekare alan üzerine inşa edilen basketbol sahasının zemin asfaltını atan ekipler, ardından kafes tel kaplaması, basket potaları ve zemin akrilik boyanmasını yaparak sahayı kullanıma hazır hale getirdi. 120 metrekarelik fitness alanının ise betonunu atan Büyükşehir, bölgede yaşayan gençlerin talebi üzerine projeye sonradan eklenen halı saha yapımında da hızlı bir ilerleme kat ediyor.