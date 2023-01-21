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Kocaeli'nde bir yılda 158 büyük organizasyon

GÜNDEM 21.01.2023, 09:06
Kocaeli'nde bir yılda 158 büyük organizasyon

2022'de Kocaeli Büyükşehir’in ev sahipliğinde 9 uluslararası, 43 ulusal ve 36 yerel olmak üzere 88 spor turnuvasıyla 70 gençlik organizasyonu düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan “Kılavuz Gençlik Projesi” ile gençlerin geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanması amacıyla 2022 yılında da yine birbirinde önemli turnuva, organizasyon ve şampiyonalara ev sahipliği yaptı. Başkan Tahir Büyükakın’ın ‘’Gençlik ve Spor Kenti Kocaeli” vizyonuyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, bu organizasyonlarla kentimizde 37 bin 416 sporcu ve 559 bin 429 katılımcıyı misafir etti. Geçtiğimiz yıl içinde Kocaeli’nde 9 uluslararası, 43 ulusal ve 36 yerel olmak üzere toplam 88 spor turnuvasıyla 70 gençlik organizasyonu başarıyla gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 70 gençlik organizasyonu düzenledi. Büyükşehir, gençlere yönelik çalışmalarının yanı sıra kick bokstan judoya, karateden güreşe, yüzmeden sualtı hokeyine, motosikletten motor sporlarına, Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’ndan Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasına kadar uluslararası, ulusal ve yerel organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 11 bin 453 sporcu ve 27 bin 50 katılımcıyla 9 uluslararası, 16 bin 481 sporcu ve 166 bin 950 katılımcıyla 43 ulusal, 9 bin 482 sporcu ve 365 bin 429 katılımcıyla 106 yerel olmak üzere 158 gençlik ve spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. Bu organizasyonlarda toplam 37 bin 416 sporcu ve 559 bin 429 katılımcı hazır bulundu.

Bir yandan spor ve gençlik tesislerini hizmete açıp diğer yandan arka arkaya uluslararası, ulusal ve yerel turnuvalara ev sahipliği yapan Büyükşehir, başarıyla geçen 2022 yılının ardından gözünü daha büyük uluslararası organizasyonlara çevirdi. Uluslararası turnuvaların şehrimizin değerine değer kattığını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Judo branşında geçen bir yıllık sürede iki büyük uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Spor yatırımlarıyla en iyi tesislere sahip olan, organizasyon kalitesi güçlü bir kent olarak artık daha üst turnuvalar için hazırız” dedi.

‘’Gençlerimiz ve kentimiz için ne kadar hizmet etsek azdır’’ diyen Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin spordaki marka değerinin her geçen gün yükseldiğine dikkat çekerek, “Ülkemizin en iyi spor tesislerine sahibiz. Şimdi bizlere düşen görev, bu tesisleri 12 ay boyunca bir turnuva merkezi haline getirmek. Sadece karate değil, judo ve motosiklet sporlarında Dünya Şampiyonası organizasyonlara ev sahipliği yapmak için girişimlere başladık” diye konuştu.  
 

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