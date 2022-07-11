Kocaeli'nde bilişim günleri sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4.’sü düzenlenen ‘Bilişim Günleri’ etkinliği Leyla Atakan Kültür Merkezinde gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Çağın modern iletişim avantajlarından faydalanarak vatandaşların kamu hizmetlerinden daha kolay yararlanabilmesi için teknolojik gelişmeleri takip eden ve şehir projelerinde uygulayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Bilişim Günleri’ etkinlikleri düzenliyor. Bu kapsamda ‘4. Bilişim Günleri’ etkinliği Leyla Atakan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

AKILLI ŞEHİR ÇÖZÜMLERİ

‘Akıllı Şehir Kocaeli’ başlığı altında gerçekleştirilen etkinlikte coğrafi bilgi sistemleri alanından faaliyet gösteren yerli yazılım şirketinden temsilciler katıldı. Firmanın akıllı şehir çözümlerini tanıtma fırsatı bulduğu etkinlikte ilçe belediyeleri, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pendik Belediyesi ve Karasu Belediyesinden personel hazır bulundu.